EH Bildu i ERC reeditaran la seva coalició al Senat

BILBAO, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Euskal Herria Bildu i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han acordat reeditar la coalició amb la qual van concórrer a les eleccions al Senat de 2023. Ambdues formacions aposten així per l'acumulació de forces com a eina per "defensar els drets nacionals d'Euskal Herria i Catalunya, ampliar els drets socials i fer front al bloc reaccionari".
En un comunicat, la formació abertzale ha afirmat que la unió de forces "ha donat els seus fruits durant les últimes legislatures, demostrant que, junts i juntes, som més fortes".
En aquest sentit, ambdues formacions valoren positivament la col·laboració desenvolupada en el Senat durant aquests anys i aposten per donar continuïtat a una fórmula conjunta que "ha demostrat la seva utilitat per defensar els interessos de tots dos pobles i de les seves majories socials".
Davant de la "amenaça que suposaria un Govern del bloc reaccionari en l'Estat", les esquerres sobiranistes basca i catalana han afirmat tenir clar que el proper 29 de novembre "hi ha partit, i que és possible guanyar-ho". "Però, per fer-ho, és necessari sumar forces, unir voluntats i posar per davant allò que comparteixen els nostres pobles: la defensa dels seus drets, d'unes condicions de vida dignes i de la seva capacitat per decidir el seu futur", ha agregat.
En les seves paraules, "l'experiència demostra que, enfront dels reptes que tenim per davant, la resposta passa per la col·laboració". EH Bildu i ERC consideren que aquesta conjuntura "històrica exigeix altura de mires i responsabilitat per construir una alternativa capaç de plantar cara al bloc reaccionari. Una alternativa que situï en el centre les necessitats de la ciutadania i que anteposi els interessos de les nostres nacions i les seves gents a qualsevol interès partidista".
Segons ha subratllat, l'emergència habitacional és un dels "principals problemes que afronten tant Euskal Herria com Catalunya". Per això, ambdues formacions es comprometen a fer tot el que estigui a la seva mà per contribuir a garantir el dret a l'habitatge i defensar a els qui sofreixen les conseqüències d'aquesta emergència.
"La llibertat de les nostres nacions i l'ampliació dels drets de la ciutadania són objectius que mereixen tot l'esforç compartit", manifesten, per afegir que tornen a unir les seves forces perquè creuen que "hi ha partit, que mereix la pena disputar-ho i que l'acumulació de forces és la fórmula per guanyar-ho".
El proper 29 de novembre, han conclòs, la ciutadania tindrà l'oportunitat de recolzar en les urnes aquesta aliança i un projecte compartit "en defensa d'Euskal Herria i Catalunya i de les seves majories socials".