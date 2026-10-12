Comuns acusa Rufián de dividir amb el pacte ERC-Podemos i concorrerà amb Frente Amplio

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Comuns ha acusat al candidat d'ERC a les eleccions, Gabriel Rufián, de fer "tot el possible" per dividir l'esquerra alternativa, i reafirma que es presentaran a les eleccions generals amb Frente Amplio i apostant pel lideratge de l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Ho diu en un comunicat en saber-se l'acord Podemos-ERC que implica que el partit morat contribuirà a la candidatura dels republicans i que Rufián farà equip en campanya amb l'exministra i referent electoral de Podemos als comicis del 29N, Irene Montero.
Comuns reafirma la seva aposta estratègica per un "Frente Amplio estatal que tingui la força i la capacitat de detenir la dreta", com ja es va fer el 2023 sota la coalició Sumar. Per tant, concorreran als comicis amb aquest nou projecte, no el que articulen ERC i Podemos a Catalunya, i recalquen que van ser la segona força més votada a Catalunya en els comicis generals passats.
També expressa "profunda decepció" amb els moviments de Rufián entre l'electorat, segons Comuns, i critica que, en lloc d' "unificar les esquerres", com anava proclamant durant mesos, al final "està fent tot el possible per dividir-les".
"Des dels Comuns estem treballant per una candidatura àmplia que ha d'incloure totes les formacions amb què treballem els últims mesos i totes les forces polítiques que van fer possible la derrota de la dreta el 2023, amb l'objectiu de revalidar el Govern de coalició progressista", i afegeixen que, en aquest procés, aposten per Colau com el lideratge que pot fer possible un "Frente Amplio unitari".