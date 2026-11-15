Colau: "El vot a Front Ampli decideix que Feijóo i Abascal no governin" i augura més d'un 10% dels vots

Ramón Comet - Europa Press
ZARAGOZA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata a la presidència del Govern de Front Ampli als comicis generals del 29 de novembre, Ada Colau, ha assegurat que el vot a aquesta formació política "és el que decideix que Feijóo i Abascal no governin" i ha estimat que, donat l'ascens en intenció de vot, poden aconseguir més del 10 per cent de les paperetes, la qual cosa suposaria més de 22 escons al Congrés dels Diputats.
"No tingueu cap dubte. És el vot que decideix que tampoc governin Blackstone o Airbnb. És el vot que decideix que les cases siguin per viure, no per especular. És el vot que decideix apujar pensions, apujar salaris i reforçar els nostres serveis públics perquè siguin dignes", ha enumerat.
En el míting que ha ofert a Zaragoza, Colau ha demanat el vot en ressaltar la utilitat i com de decisiu pot ser un sol vot, com ha ocorregut amb l'aprovació del reial decret de "mínims" sobre habitatge aprovat per la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats.
"Aquesta és la diferència, la d'un vot, entre tenir drets o no, entre avançar o retrocedir perquè cada vot fa possible arribar més", ha dit Colau. "Hi ha un escó que pot ser el decisiu, el que ho canviï tot, i es juga avui aquí, a Zaragoza, amb Marina Rodríguez, quan sigui diputada. No tingueu cap dubte que el Front Ampli és el vot que decideix", ha reblat.
Després de recordar que falten 15 dies per a la votació de les eleccions generals, ha incidit que "són dues setmanes on es juga tot", pel que ha enviat un missatge de mobilització a tota la gent que està angoixada o patint per arribar a final de mes i que té dubtes. "Queden 2 setmanes per activar la nostra gent i l'esperança, que no cau del cel, sinó que es construeix amb les nostres mans lluitant cada dia".
Davant dels qui, segons Colau, volen la població "deprimida i resignada", li ha dit que "no ho aconseguiran", per seguidament fer una "crida directa a totes les dones que no volen perdre" ni permetre retrocedir "en un sol dels drets", entre els quals ha citat el "decidir sobre el cos, les lleis que lluiten contra la violència masclista, les pensions, la sanitat pública o l'educació pública de qualitat".
UNITAT
"A totes les persones que avui puguin estar descontentes, que puguin sentir-se en part decebudes, que dubtin. A totes les persones, ajuntem-nos i fem possible l'impossible. La unitat moltes vegades ho ha fet. Quan semblava impossible, la gent s'ha ajuntat i ha fet que l'impossible fos possible. I el 29 de novembre ho tornarem a fer", ha augurat.
Ha traslladat el seu compromís personal i de totes les candidatures de Front Ampli que "no fallaran" i que són conscients de la importància d'aquest moment històric.
"Ens deixarem la pell", ha expressat gràficament per asseverar que hi ha motius per a l'"optimisme" perquè "davant dels que no volen que res canviï o volen seguir acumulant privilegis els interessa que "estiguem totes deprimides a casa". Els seus motius per a l'optimisme radiquen en l'enquesta publicada aquest diumenge en la qual s'assenyala que Front Ampli sobrepassa el 9% d'intenció de vot quan fa amb prou feines dues setmanes començava amb "incertesa" i aquesta setmana que acaba ja estava en el 8% d'intenció de vot.
"Però anem a per més", ha emfatitzat Colau en comentar que un 9% de vot pot significar 19 escons, però s'ha mostrat convençuda de superar el 10 per cent que suposarien 22 parlamentaris.
Després d'aportar aquestes dades, que són les úniques que ha ofert, ha instat a fer que l'"esperança guanyi" i donar-li la volta a les enquestes, com al Brasil i als Estats Units. "Queden dues setmanes i la mobilització de la gent és la que marcarà la diferència i farà possible un govern progressista que realment canviï les coses i permeti avançar".
TRES MISSATGES
Colau ha llançat tres missatges a la "dreta i a l'extrema dreta", per observar que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha començat la campanya "assumint" l'agenda de l'"extrema dreta" i encara que després va rectificar, "ja ho havia dit i ara intenta dissimular com a gestor seriós, però no pot amagar els líders del seu partit com Albiol o Ayuso".
De la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat que "ha posat catifa vermella als fons voltors mentre insultava Maricarmen i després es compra un senzill habitatge de gairebé 7 milions d'euros amb diners públics".
Al cap de llista del PP per Barcelona al Congrés dels Diputats, Xavier García Albiol, li ha retret que hagi fet "0 habitatges públics" com a alcalde de Badalona i l'ha acusat de ser un portaveu de l'"extrema dreta del PP" per dir "com Abascal que si fos per ell segregaria els fills en funció del color de la pell", i Colau li ha advertit que no l'hi permetrà.
"A aquesta dreta cruel i arrogant amb els treballadors i servil amb els ultrarics li diem que el proper 29 de novembre Feijóo no tindrà cap ministeri a repartir".
Seguidament, el públic ha corejat la cançó "No passaran" i Colau també ha enviat un missatge al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i candidat del PSOE a revalidar el càrrec en advertir-li que "cometrà l'error i s'equivoca quan s'enreda en insults amb la dreta i després crida al vot útil per evitar que guanyi l'extrema dreta".
Per això, li ha indicat que "és necessària una esquerra útil com el Front Ampli perquè de les urnes surti un govern progressista amb tota l'ambició per seguir avançant amb la valentia que Sánchez no ha sabut tenir, com plantar-se davant dels especuladors". Colau ha augurat que Sánchez no ho tornarà a fer "si el Front Ampli no entra amb força" i s'obligui al PSOE a enfrontar-se als especuladors".
TEMÀTIQUES
En el seu míting, Colau ha volgut citar de forma ràpida alguns dels assumptes més crucials del seu programa electoral. L'habitatge és un dels factors de "desigualtat" i les cases han de ser per viure, no per especular, i ha defensat la "expropiació als fons voltor i que tots puguin pagar casa sense deixar-se la vida".
Ha defensat apujar els impostos als "superrics", que són l'1% de la població, per "redistribuir la riquesa a qui toca", que, segons Colau, "és qui ha treballat tota la seva vida", i també per no solament mantenir, sinó apujar pensions i facilitar als 3,5 milions d'autònoms "tenir més drets i menys burocràcia", a més de millorar la sanitat pública i "incloure el dentista, les ulleres i els audiòfons", ha enumerat.
Les mesures anticorrupció també les inclou al seu programa electoral i després del segon accident "terrible" a l'alta velocitat ha apel·lat a la "necessitat d'un pacte d'Estat ferroviari", no només per recuperar la inversió i el "control públic del manteniment", sinó també fer inversions pendents a Rodalies per vertebrar el territori d'una forma real i perquè és un transport que necessita la classe treballadora.
Als que insulten els ha retret que busquin polaritzar per tornar al "vell bipartidisme en alternança", que "ja no va donar més de si perquè Espanya és un país plural i orgullosament divers que vol treballar per tots des de la cooperació i amb veu pròpia com Aragó".
ORÍGENS D'ARAGÓ
Ha recordat que per part del seu pare els seus orígens són oscenses, de Güel, a la comarca de la Ribargorça, i que la seva àvia María va haver d'emigrar a Barcelona, on va estar molts anys "com a serventa en cases de persones riques, i ho va passar malament".
Aquest acte central de campanya de CHA-Front Ampli Aragó l'ha presentat el president de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, i també hi han intervingut el cap de llista al Congrés per Zaragoza, Marina Rodríguez; el número 3 per Madrid, Toni Valero, i la número 4 per Madrid, Verónica Martínez.