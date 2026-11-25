Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a la Presidència del Govern espanyol, Ada Colau, ha responsabilitzat al PP del problema de l'habitatge per les seves polítiques de liberalització del sòl, i el candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ho ha atribuït a l'ocupació il·legal d'habitatges.
Així s'han expressat aquest dimarts a la nit durant un debat 'cara a cara' a La Sexta, on l'exalcaldessa de Barcelona ha retret a l'alcalde de Badalona (Barcelona) que el PP torni a portar en el seu programa la reforma de la Llei del sòl.
"El problema de l'habitatge es va disparar a Espanya quan precisament el PP va fer això que ara està proposant, que va ser liberalitzar el sòl: el tot urbanitzable, famosíssim, del senyor Aznar, que va complicar la cosa més que mai", ha dit Colau, i ha subratllat que el PP i també el PSOE són responsables de la mercantilització de l'habitatge.
Per això, ha defensat que les primeres mesures que prendria ella en el Consell de Ministres són acabar amb l'especulació, "expropiar als fons voltor i baixar els lloguers per llei i convertir-los en estables com passa a Alemanya i en altres països europeus".
REGULACIÓ I SEGURETAT JURÍDICA
Albiol ha defensat modificar la llei del sòl per "construir més ràpid i millor", i ha afirmat que el problema no se soluciona ocupant il·legalment habitatges, i després ha retret a Colau el seu passat com a activista de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).
Ha defensat donar seguretat jurídica als propietaris, ha assegurat que el primer que farà el PP si arriba al Govern espanyol és derogar les lleis d'habitatge aprovades per l'executiu actual, i ha destacat la llei contra l'ocupació il·legal que assegura que promourà des del Congrés
"Si el propietari d'un pis, un senyor que complementa el seu salari, la seva pensió, amb el lloguer, veus que la persona que no li paga el lloguer es tira un any o dos anys sense pagar-li per un procediment judicial, el que acaba ocorrent és que, quan aquesta persona recupera el pis, llavors al següent inquilí li fa un càsting", ha apuntat Albiol.
Colau ha sostingut que el principal problema pel qual puja el preu dels lloguers és que "a diferència d'uns altres països europeus, no hi ha hagut regulació fins fa molt poc", i ha acusat el PP d'anar contra la seguretat jurídica, precisament, per les seves polítiques respecte als fons d'inversió.
Albiol ha retret a Colau que el seu espai no hagi impulsat les polítiques d'habitatge que defensa com "si no haguessin governat mai" després de vuit anys al Govern espanyol, i li ha acusat de viure en una realitat paral·lela en l'àmbit de l'habitatge.
MERCAT I FONS D'INVERSIÓ
L'exalcaldessa ha posat el focus en l'especulació i ha dit que el mercat d'habitatge "està alterat i hi ha un acaparament"; Albiol li ha respost que el problema no són els fons d'inversió, al·legant que un 94% dels habitatges a Espanya són propietat de particulars.
Colau ha carregat contra Albiol i la seva referència a la seguretat jurídica referint-se a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Una altra gran inseguretat jurídica, la senyora Ayuso, gran representant del seu partit, que entenc que per a vostè és un referent també en matèria d'habitatge, doncs fa molt poc habitatge públic, després se'l regala als fons voltor i a sobre es compra un àtic de més de 6 milions d'euros amb diners públics".