Colau promet que Front Ampli expropiarà els "fons voltor" d'habitatge

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a presidir el Govern espanyol, Ada Colau, ha promès fermesa per "expropiar els fons voltor" d'habitatge si es reedita un govern progressista, a més de pujar els imposats als més rics i defensar l'Estat de Benestar i els serveis públics.
En un acte a la plaça Jardins d'Elx de Barcelona, ha assegurat aquest dissabte que pujaran "encara més el salari mínim" i ha pronosticat que la vaga general de dimecres serà un èxit arreu d'Espanya.
La candidata ha enviat un missatge a la número 2 al Congrés del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, per la seva voluntat d'eliminar la traducció simultània en llengües cooficials al Congrés: "A vostè i als seus amics 'pijos' els fregirem a impostos".