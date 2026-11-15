Colau critica que Sánchez "ha suspès" en matèria d'habitatge

Javier Fernández - Europa Press
BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a la presidència del Govern, Ada Colau, ha criticat el president del Govern, Pedro Sánchez, per la gestió realitzada en matèria d'habitatge i ha assegurat que el president "ha suspès" en aquest tema, segons ha dit en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge.
Ha destacat que el Govern central ha fet coses positives, però considera que el PSOE ha mostrat massa proximitat amb el poder immobiliari: "Pedro Sánchez ens ha fallat, ha suspès en matèria d'habitatge i no s'ha de tenir por a dir-ho. Es va comprometre a regular els lloguers i va trigar cinc anys a fer-ho i va deixar fora el lloguer de temporada", ha apuntat.
Així, ha reivindicat que Front Ampli és la garantia perquè s'"avançi en habitatge i es freni l'especulació", i ha defensat que s'ha d'ampliar el parc públic, protegir als inquilins i ajudar als petits propietaris.
Ha explicat que la mesura que planeta la seva formació consisteix a imposar un imposat del 10% sobre el patrimoni immobiliari a propietaris amb més de 3 habitatges que lloguin per sobre del preu de referència: "La mesura afectaria a grans propietaris i fons voltor, començant pels 13 fons que acumulen 100.000 habitatges a Espanya".
Preguntada per la proposta d'expropiar pisos ha assenyalat que hi ha diferents fórmules, una d'elles el tempteig i retracte, que permet adquirir habitatges "a preus inferiors als del mercat", cosa que, ha defensat, es va aplicar a Barcelona durant la seva alcaldia.
Sobre si es planteja ser ministra d'Habitatge en un futur Executiu ha assegurat que "és més important qui controla el pressupost i la fiscalitat".
IMPOSTOS
Sobre les seves paraules afirmant en un míting que cal 'fregir' a impostos als rics ha dit que "potser va ser una expressió excessivament vehement", però que defensen un model fiscal en el qual contribueixi més la que defineix com una minoria formada per 33 persones amb més de mil milions d'euros.
Colau calcula que l'impost a grans fortunes podria aportar uns 10.000 milions d'euros, i ha afegit que també volen "corregir la desigualtat fiscal entre petites empreses i grans corporacions".
A més, també s'ha referit als autònoms: "Proposem simplificar la burocràcia de manera que els que ingressin menys de 85.000 euros podran no tramitar trimestralment l'IVA si no els surt a compte desgravar-ho i fer una sola declaració anual".
SITUACIÓ DE L'ESQUERRA
Sobre la situació de l'esquerra i el suport electoral que ha rebut en comicis recents ha dit que això es deu situar en un context global d'avanç de la dreta i l'extrema dreta", i ha subratllat que enfront d'això la mobilització social segueix sent decisiva, per la qual cosa augura que Front Ampli creixerà durant la campanya.
"Estem fent autocrítica. Les divisions de l'esquerra ens han penalitzat i hem d'aprendre d'això. D'aquí l'aposta per la unitat del Front Ampli. També cerquem combinar experiència i nous lideratges, com demostra el tàndem amb Emilio Delgado", ha apuntat.