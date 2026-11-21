LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del Front Ampli a la Presidència del Govern central a les eleccions generals, Ada Colau, ha fet una crida a la majoria social i treballadora per lluitar pel dret a l'habitatge el proper 29 de novembre: "Ho vam fer a Barcelona i ho farem a l'Estat".
Ho ha dit en l'acte central de campanya del partit a Barcelona, aquest dissabte al Parc de Sant Martí, al costat de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz; el cap de llista per Madrid, Emilio Delgado; el ministre de Cultura i número 2 per Barcelona, Ernest Urtasun, i l'alcaldable dels Comuns a la capital catalana, Gerardo Pisarello.
Davant d'unes 2.500 persones segons l'organització, la convocatòria més multitudinària del partit en aquesta campanya, ha reivindicat la manera de fer política de les formacions agrupades al Front Ampli, desafiant els qui "volen imposar la por i la tristesa".
També ha reivindicat els èxits de Sumar al Govern central i dels Comuns a Barcelona, que ha promès replicar "amb moltes més competències i amb molt més pressupost" a favor dels drets dels treballadors, que veu amenaçats pels especuladors i els ultrarics.
En aquest sentit, ha demanat força per "arrasar i posar al seu lloc, en una cantonada del Congrés", el PP i Vox perquè no puguin fer mal, i s'ha adreçat al PSOE: "No és acceptable que un partit que vol liderar un govern progressista abaixi els braços. Per això som aquí el Front Ampli, perquè nosaltres mai no ens rendirem".
URTASUN: "DERROTISME" D'ERC I PSOE
Urtasun ha retret a ERC el seu "derrotisme" davant d'un possible govern del PP i Vox, però també el del PSOE per, segons ell, no contestar les mentides del PP als debats electorales i ha assegurat que malgrat això, el Front Ampli no abaixarà els braços.
"Davant de la política de la resignació i la política de la contemplació, aquí hi ha l'espai que representa la política de la transformació per millorar la vida de la gent", ha sostingut el ministre, que ha defensat que no volen tenir la raó des de la graderia, sinó assumir responsabilitats.
Ha assegurat que al Front Ampli sempre prioritzaran "67.000 contractes estables a Catalunya gràcies a la reforma laboral que 67.000 repiulades a les xarxes" i s'ha erigit en defensa de la llibertat que, segons ell, significa que ningú arbitràriament pugui decidir sobre la vida de la resta.
PISARELLO: "DISPOSATS A ENSENYAR LES DENTS"
Pisarello ha promès que lluitaran pels interessos dels treballadors contra el PP i Vox, dins o fora de l'Executiu, i ha criticat Sánchez: "Si t'has quedat afònic, si ja no pots bordar, aquí tens un munt de 'frontamplistes' disposats a ensenyar les dents".
Al candidat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, li ha retret el vot republicà en contra de la reforma laboral: "Ens costa molt imaginar-nos el president Lluís Companys, ministre d'un govern de la República, votant en contra d'una reforma laboral que li reivindicava la majoria sindical de Catalunya".