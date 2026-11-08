Colau alerta que al PSOE "li tremolen les cames" quan cal enfrontar-se a les elits

JAVI FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS
PALMA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
La cap de llista del Front Ampli al Congrés, Ada Colau, ha afirmat aquest diumenge que "l'avarícia d'alguns a les Balears no té límits" i ha animat la ciutadania a mobilitzar-se per, com al Brasil, donar la volta a les enquestes i ser "la gran sorpresa" el 29 de novembre.
L'exalcadessa de Barcelona ha participat aquest diumenge en un míting de Ara Més-Front Ampli que ha reunit unes 300 persones a la plaça de Sant Jeroni de Palma i ha alertat que, també a Mallorca, "hi ha una majoria que treballa i una minoria que ha decidit que l'illa no és un lloc per viure sinó per fer negoci".
Colau, a l'inici de la seva intervenció, ha assegurat que no es presenta per ser la presidenta del Govern espanyol sinó "per fer efectiu el dret a l'habitatge" i ha promès una bateria de lleis en sentit i mesures com un impost del 10 per cent anual pels propietaris de més de 4 habitatges.
La candidata del Front Ampli ha qualificat PP i Vox de "parella de siamesos amb una agenda única" i ha rebutjat la seva obsessió amb els okupes. "Veuen okupes a cada cantonada, però els milers de pisos turístics i els fons voltor no els veuen", ha lamentat.
La que va ser impulsora de la Plataforma per la Hipoteca ha defensat que l'autèntic vot útil és el de Front Ampli i ha animat militants i simpatitzants a mobilitzar-se i "fer pedagogia" a les xarxes socials, grups de WhatsApp, famílies i veïns per, com ha succeït al Brasil amb Lula, donar la volta a les enquestes i que el Front Ampli sigui "la gran sorpresa".
Segons ha explicat, les enquestes diuen que la proposta de Front Ampli està pujant en intenció de vot i que se situa ara en el 8 per cent. Pujant al 10 per cent, ha subratllat, es podria passar de 8 a 22 escons. "És un objectiu assolible", ha afirmat.
Ada Colau ha recordat en aquest sentit que l'habitatge i la fiscalitat, que ha considerat els 2 grans factors de desigualtat, han depès fins ara de ministeris socialistes. L'exalcadessa de Barcelona ha lamentat que al PSOE sempre li acabin "tremolant les cames" quan es tracta d'enfrontar-se a les elits del país i els grans especuladors.
Per la seva banda, la 'número u' d'Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, ha advertit que la coalició no va a Madrid "a donar un xec en blanc a les polítiques de sempre".
En línia amb les paraules de Colau, Gomila ha advertit el PSOE que haurà de demostrar amb fets "si estan disposats a canviar les coses".
"Serem la pedra a la sabata. Si volen el nostre suport, hauran de demostrar amb fets que estan disposats a canviar les coses", ha afegit.
La cap de llista al Congrés ha criticat també el PSOE en relació amb la cogestió aeroportuària "per no estar a l'alçada" quan s'ha donat l'oportunitat per impulsar-la.
L'habitatge ha ocupat gran part del discurs de Gomila, que ha denunciat que cada vegada més residents són expulsats dels seus pobles i barris per l'encariment de la vida i l'especulació immobiliària.
"Entre el dret d'una família a tenir una casa i el dret d'un especulador a tenir-ne 50, nosaltres tenim molt clar quin defensarem", ha assegurat. Gomila ha qüestionat un model econòmic que genera rècords de riquesa i de visitants mentre una part creixent de la població té dificultats per arribar a final de mes. "No pot ser que tothom gaudeixi de les nostres illes menys nosaltres", ha proclamat.
Carme Gomila ha llançat igualment un missatge a PP i Vox. "Feijóo, Abascal, Prohens, feu-vos a la idea que pujarem el salari mínim, que acabarem amb l'especulació, millorarem les condicions dels treballadors, limitarem la compra a no residents i limitarem els preus dels aliments bàsics".
"El nostre vot el 29 de novembre val per 3: per combatre el feixisme, qüestionar els privilegis dels qui volen que tot continuï igual i transformar les Illes", ha conclòs Gomila.
FRENAR EL FEIXISME
A l'inici de l'acte, el 'número 3' de la llista de Front Ampli per Madrid, Toni Valero, ha afirmat que les eleccions del 29 de novembre van de "frenar el feixisme i de recuperar el que els especuladors han robat a la ciutadania".
"Els treballadors són els que generen la riquesa que ens estan robant els especuladors de l'habitatge i la cistella de la compra. Se'ls acabarà el rotllo", ha afegit.
Valero ha afegit que "importa qui governa a Madrid" i ha alertat que només hi ha opció entre un nou govern de progrés o el que ha qualificat de "coalició de les monstruositats". "Feijóo i Abascal venen amb la motoserra a per totes. Són el braç polític de l'oligarquia rendista", ha afirmat.
La coordinadora de Sumar, Verónica Barber, ha defensat la necessitat de revisar el Règim Especial de Balears (REB) per construir una economia més diversa i amb futur.
Barber ha instat així a abandonar la dependència d'un sol sector. "Una illa no pot ser un lloc al qual tothom vulgui venir a estiuejar i en què ningú pugui venir a treballar", ha afegit.
La representant de Sumar ha reivindicat que han "pogut arrencar" al PSOE polítiques d'habitatge. "L'habitatge ha tingut un fre, que ha estat el PSOE, i un accelerador, que ha estat la societat que no s'ha conformat".
El 'número 2' de la llista d'Ara Més-Front Ampli, Sergio Cirerer, ha reclamat la necessitat de representants polítics amb valentia per regular l'habitatge i que els serveis públics funcionin. "No hem vingut a gestionar les desigualtats, hem vingut a combatre les regles que les produeixen", ha indicat.
L'acte ha començat amb la denúncia del "desallotjament il·legal" de l'acampada per l'habitatge a Palma, que un representant de la coalició ha qualificat com "una vergonya democràtica". Ha instat l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, a "no relaxar-se". "Aquest dimecres ho aturarem tot. La dignitat no es desallotja", ha conclòs.