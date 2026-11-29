Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Els col·legis electorals a Catalunya han obert a les 9 d'aquest diumenge com estava previst, després de constituir-se les taules a primera hora amb president i vocals.
A les 9.30 han obert el 100% de taules a Girona i Tarragona, el 99,86% de les de Barcelona i el 99,82% de les de Lleida, segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior.
So 2.674 col·legis amb 9.076 taules: Barcelona té 1.613 col·legis i 6.548 taules; Tarragona, 359 i 1.072; Girona, 389 i 894; Lleida, 313 i 562.
Hi ha 5.926.487 catalans cridats a les dissetenes eleccions generals a Espanya: 223.028 més que els comicis del 23 de juliol de 2023.