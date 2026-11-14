Boada (Front Ampli) situa la dependència com a "quart pilar de l'Estat del Benestar"

GIRONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a Girona, Júlia Boada, ha reivindicat la dependència com a "quart pilar de l'Estat del Benestar", i ha destacat que la seva formació va aconseguir el compromís de la Generalitat de construir una residència de gent gran a Sant Feliu de Guíxols (Girona) durant la negociació dels últims Pressuposats.
Ho ha afirmat en un acte en aquesta localitat del Baix Empordà (Girona) celebrat aquest dissabte amb el número 3 al Congrés per Barcelona, Andrés Berrio, i el regidor del municipi i número 2 al Congrés per Barcelona, Jordi Lloveras, informa Front Ampli en un comunicat.
"L'any 2012, el Govern de Rajoy va perpetrar la retallada més cruel de la història de la dependència: 5.406 milions d'euros menys, més de 165.000 cuidadores expulsades de la Seguretat Social, prestacions retallades un 15% i l'aportació de l'Estat enfonsada a mínims històrics", ha dit Boada.
Ha esmentat algunes propostes de la seva candidatura, com una ajuda de 200 euros al mes per cada nen i adolescent fins als 18 anys, i enfortir el sistema d'atenció a la dependència pujant la inversió pública del 0,8% a el 1,7% del PIB el 2030.
També ha fet referència a mesures per "fer front a la pobresa", amb l'objectiu que cap llar visqui per sota del 40% de la renda mitjana.