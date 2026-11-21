GIRONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Comuns-Front Ampli per Girona al Congrés, Júlia Boada, ha proposat aquest dissabte crear una "xarxa de psicòlegs públics de qualitat, accessible i amb temps d'espera dignes", informa la formació en un comunicat.
En un acte a Blanes (Girona) amb el número 4 al Congrés per la província, Jordi Urgell, i la número 3 per Barcelona al Congrés, Júlia Miralles, la candidata també ha proposat "fer més extensiu el Bo Cultural Jove, que aquest any l'han sol·licitat 5.000 gironins, el 60% dels quals joves de 18 anys".
"Volem una societat on la gent jove pugui desenvolupar un projecte de vida propi i autònom. On els i les joves puguin accedir a una feina en condicions dignes, sense precarietat, i a un habitatge digne", ha expressat, i ha defensat que els majors de 16 anys puguin votar i no hagin d'esperar a la majoria d'edat.