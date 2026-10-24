Rufián (ERC) defensa col·laboració per "sotmetre al PSOE i no per estar sotmesos"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha defensat la necessitat de trobar espais de col·laboració per "sotmetre al PSOE i no per estar sotmesos", i ha assegurat que el PSOE actual és creació de forces com ERC, Bildu, BNG, Podemos i Compromís que, diu, han mostrat un patriotisme major que aquells que porten la bandera en una polsera.
Així s'ha expressat aquest dissabte en el primer acte conjunt de precampanya amb la candidata de Podemos, Irene Montero, sota el lema 'Casa. Vida. Futur' a la Plaça Major de Nou Barris, a Barcelona, un acte al que també han acudit el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general de Podemos, Ione Belarra, entre altres.
"Jo vull un govern del PSOE sotmès a aquestes forces polítiques, perquè és mentida que el PP i el PSOE siguin el mateix, sempre que siguis capaç d'agafar al PSOE de la solapa i dir-li aquí es legisla per a la gent", ha sostingut.
"Et diguis com et diguis, el front som nosaltres", ha exclamat Rufián, que ha defensat l'acord aconseguit amb Podemos de cara a aquestes eleccions, reivindicant que no hi ha una manera correcta de ser català.
Ha remarcat que "això no anava de sotmetre's al PSOE entrant en el PSOE", sinó de pressionar des de la seva esquerra i simplificar l'oferta electoral.
Ha sostingut que aquests comicis a Catalunya van de triar entre ERC i el PSC que, diu, "no mereix el premi de l'anomenat vot útil", i ha reivindicat a ERC com l'opció més antifeixista.
"RÀBIA FEIXISTA"
Rufián ha advertit de la possible arribada d'un Govern de coalició entre PP i Vox després d'aquestes eleccions i ha dit que no hi ha cap màgia que converteixi a Catalunya, Euskadi i Galícia en indemnes de la "ràbia feixista" pel fet que, apunta, votin diferent.
"Algú s'ho creu de debò? Però quina classe de màgia veneu?", ha preguntat, i ha afegit que és una irresponsabilitat no involucrar-se en el moment actual.
En aquest sentit, ha apuntat directament a Junts i ha plantejat "de què serveix parlar un català perfecte" si votes en contra dels decrets d'habitatge i l'escut social.
També ha criticat a la líder d'AC, Sílvia Orriols: "El que li dic és que ni és valent, ni és patriota, perquè tu no pots ser patriota odiant a la meitat de la teva pàtria", i ha assegurat que tant ella com el líder de Vox, Santiago Abascal, caminen amb l'odi desenfocat.
HABITATGE
El republicà ha posat el focus en la qüestió de l'habitatge i ho ha resumit amb el lema 'una família, una casa', enfront dels que considera que trien els diners: "Es diuen PP, es diuen VOX, es diuen Junts, i també, de vegades, si no som capaços de doblegar-los el braç, també són el PSOE", ha assenyalat.
Ha retret al Govern central el fet en aquesta matèria durant la legislatura i considera que es podrien haver fet moltes coses com, per exemple, les inspeccions a pisos turístics, el 95% dels quals, afirma, "són il·legals".
Ha ironitzat sobre la visita del president del Govern central, Pedro Sánchez, al programa de RTVE 'La Revuelta', conduït per David Broncano: "Quedes molt maco amb Broncano", i ha insistit que l'Executiu podia haver fet més en aquest àmbit.
Rufián ha defensat que construir més habitatge no serveix si no es prohibeix l'especulació i ha demanat la força necessària en les eleccions perquè la primera llei d'un Govern espanyol "realment progressista" serveixi per garantir que cada família té accés a un habitatge.