Belga - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que el PSOE li va proposar fer-se una fotografia amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en els passadissos i el plenari del Parlamento Europeu, una oferta que va rebutjar perquè cercava mantenir "una conversa política tranquil·la, discreta, llarga" amb ell.
En una entrevista en 'El Mundo' recollida per Europa Press aquest dijous, ha explicat que la imatge proposada era primer en els passadissos de l'Eurocambra i després en el plenari el dia en què Sánchez va comparèixer, i ha afirmat: "Jo no vull una foto. Si ha de ser una trobada sense foto em va perfectament. No m'interessa la foto, fotre".
Puigdemont ha assenyalat que aquell trobo no es va produir mai i que la proposta li va donar la sensació de que en el PSOE "no havien entès gens" de com és ell ni del que pensa.
COP DE PORTA A VOX
Preguntat per si recolzaria una majoria de PP i Vox si necessitessin els vots de Junts, ha titllat aquest escenari de política ficció i ha advertit que si Vox truqués a la seva porta s'enduria un "cop de porta en els nassos" que recordaria tota la seva vida.
Puigdemont ha assenyalat que Vox és el partit que explica que segueixi en Waterloo (Bèlgica) per oposar-se com a acusació particular a l'aplicació de l'amnistia.
"A Catalunya Vox fa por, dóna molta por i evidentment estem en una altra trinxera", ha afegit, a més de descartar qualsevol acord amb el PP perquè requeriria el concurs de la formació de Santiago Abascal.
Sobre els populars, també ha negat que li hagin proposat una moció de censura o lliurat una "llista de la compra".
FUTUR POLÍTIC I RETORN
Respecte als seus plans quan torni i sobre si voldria tornar a ser president de la Generalitat, ha evitat respondre perquè assegura que després de nou anys fora li cal tocar a la gent, respirar, veure la cara, escoltar i connectar amb una Catalunya diferent a la de fa nou anys, encara que ha assegurat: "Faré política fins a la fi dels meus dies".
Puigdemont ha negat qualsevol col·laboració del Govern central o de la Generalitat en el seu retorn a Barcelona i posterior marxa a l'agost de 2024.
Ha explicat que va emprar maniobres de distracció, com deixar els seus dos telèfons mòbils en un cotxe després de canviar de vehicle en un aparcament subterrani d'un centre comercial de Waterloo (Bèlgica), i ha assegurat que la Generalitat va activar l'Operació Gàbia "com si fos Bin Laden".
També ha desmentit que en 2017 sortís d'Espanya amagat en un maleter: ha afirmat que va creuar la frontera assegut en el seient posterior d'un cotxe vestit amb vestit i corbata sense que existís encara cap querella contra ell.
TROBADA AMB SANTS CERDÁN
Respecte a la seva reunió amb l'ex-secretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán en el Parlamento Europeu en 2023 sota una fotografia d'una urna de el 1-O, ha negat que fos premeditat ni que hi hagués intenció d'humiliar.
Ha detallat que Junts no tenia una altra sala per reunir-se i la van demanar prestada a un altre eurodiputat, i ha afegit que tots van estar normals en aquesta trobada excepte l'eurodiputada socialista Iratxe García, a qui va veure "visiblement incòmoda".
Sobre les investigacions judicials per corrupció que afecten a Cerdán i a l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, Puigdemont ha reconegut que li va sorprendre "moltíssim" el cas de Cerdán i que li va saber greu a nivell personal.
A més, ha considerat "inconcebible" que Sánchez no tingués com a mínim indicis dels casos que afecten al seu entorn i ha dita que li va sorprendre la virulència amb la qual va condemnar a Cerdán després de la seva detenció.
'LAWFARE', PEGASUS I ELECCIONS
El dirigent de Junts ha advertit el PSOE que sigui "molt caut a utilitzar la paraula 'lawfare'", ja que existeixen indicis que també ho ha practicat, encara que admet que potser s'han sincronitzat agendes polítiques amb judicials.
En canvi, ha qualificat de "claríssimament" 'lawfare' les causes contra el seu advocat, Gonzalo Boye, i ha apuntat un clima d'intimidació contra el seu entorn.
D'altra banda, ha vinculat el canvi de posició del Govern espanyol sobre el Sàhara Occidental amb l'espionatge mitjançant el programa Pegasus, citant una periodista marroquina que va intervenir en la comissió d'investigació de l'Eurocambra.
De cara a les eleccions generals del 29 de novembre, ha considerat "molt poc probable" que Sánchez pugui articular una majoria o convèncer Junts que complirà els pactes.
Finalment, ha recolzat la posició de la candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Miriam Nogueras, sobre exigir que Sánchez faci un pas al costat si perd la majoria parlamentària, i ha conclòs que, després de la seva experiència durant els últims anys, no li compraria "una bicicleta usada".