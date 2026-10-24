Montero (Podemos) acusa a Feijóo de qüestionar els drets de les dones: "El teu masclisme mata"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Podemos a les eleccions generals, Irene Montero, ha acusat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de qüestionar els drets de les dones per les seves paraules aquest divendres assegurant que eliminarà el Ministeri d'Igualtat i integrarà les seves competències en un altre ministeri si governa després del 29N: "El teu masclisme mata", ha dit Montero.
Així s'ha expressat aquest dissabte en el primer acte conjunt de precampanya amb el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, sota el lema 'Casa. Vida. Futur' a la Plaça Major de Nou Barris, a Barcelona, un acte al que també han acudit el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general de Podemos, Ione Belarra, entre altres.
"Feijóo vol un país de dones sense drets, un país de dones esclavitzades, més de la meitat de la població esclavitzada i per això votar al Partit Popular és votar masclisme i és votar violència", ha assegurat.
Ha dit que la "ridiculització de la lluita feminista" significa que moltes dones passin por i ha demanat a Feijóo preguntar-se per què, diu, ha estat criat per dones.
"Són les dones les que segueixen suportant en els seus cossos, en les seves malalties, en les seves tristeses també, aquestes tasques de cures que fan impossible la vida", ha assenyalat, i ha demanat que les dones votin el 29N per la seva llibertat.
"TOT ÉS UN NEGOCI"
Montero ha posat el focus en l'augment del cost de la vida i ha remarcat que el problema és que "tot és un negoci i això és el que està podrint" la societat, referint-se a àmbits com la sanitat, l'habitatge i l'educació.
"Qui és responsable que pugi el preu de la gasolina? Una dona feminista?", ha ironitzat, i ha apuntat a les guerres iniciades pel president d'Estats Units, Donald Trump, i també ha apuntat a l'augment del preu dels aliments, pel qual assenyala a les grans distribuïdores.
EL PROBLEMA "SEMPRE ESTÀ A DALT"
"El problema sempre està a dalt, no a baix, sempre està en els seus negocis, no en les persones", ha assenyalat, i ha afegit que aquest és el motiu de la reacció de les forces d'extrema dreta a nivell global, que, apunta, actuen per protegir aquests negocis.
Així, ha dit que enfront del projecte de la dreta, que són "lladres de salaris i de pensions", la seva formació proposa mirar cap amunt i baixar els diners cap a la gent.
"I quin és el projecte polític del Partit Socialista? Doncs tuitejar molt fort contra els de dalt i fins a aquí. Ens presentem a les eleccions perquè tan important és parar a les dretes com baixar el preu dels lloguers, com topar els pisos de temporada", una cosa que, considera, no van a fer ni el Partit Popular i Vox ni tampoc el PSOE.
SALARIS I JORNADA LABORAL
Davant d'aquesta situació, Montero proposa una pujada del salari mínim fins als 1.800 euros i reduir la jornada laboral a 30 hores setmanals.
Ha assegurat que "tenir un govern del Partit Socialista i una esquerra que s'assembla molt al Partit Socialista, que es presenta a les eleccions en la mateixa papereta" no va a solucionar la situació.
TÀNDEM AMB RUFIÁN
Sobre l'acord entri Podem i ERC i el seu tàndem amb Rufián ha dit que poden cometre "molts errors" però que pretenen que la política torni a allò bàsic per defensar pau, casa i feina.
"Importa molt el que volem fer junts, el que podem fer junts, però també importa amb qui es fa. I jo vull dir-te, Gabriel, per què per a mi és important fer aquestes coses amb tu. I és perquè ets una persona justa i ets un tio valent, que no es doblegarà. I que en els moments difícils has estat capaç de dir les coses que ningú més s'atrevia a dir", ha expressat.