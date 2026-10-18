Albiol (PP) vol "posar cara i veu" al Congrés a les prioritats dels catalans

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona) i candidat del PP per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre, Xavier García Albiol, s'ha compromès aquest diumenge a "posar cara i veu a les prioritats" dels catalans en el Congrés dels Diputats.
Ho ha dit en un acte de precampanya dels populars a Barcelona amb el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, i el president a Catalunya, Alejandro Fernández, al Palau de Congressos de Catalunya aquest diumenge.
Albiol ha dit ser conscient de la gran responsabilitat i del que "hi ha en joc" el 29N, i ha posat a la disposició dels catalans la seva experiència com a alcalde, destacant la majoria absoluta amb la qual governa.
"Si jo dono aquest pas, no és per escalfar cap cadira, no és per fer passadissos, ni és per passejar-me", i ha assegurat que els problemes dels veïns de Badalona no són tan diferents dels que tenen la resta de ciutadans de la província de Barcelona i de Catalunya.
Segons ell, aquestes prioritats són viure en llibertat i tranquil·litat i "poder tenir un millor nivell de vida", per la qual cosa ell donarà veu i tindrà presència allà on s'elaboren les normes que afecten al dia a dia dels ciutadans
"A mi se'm poden criticar moltes coses, però jo soc una persona que coneix perfectament quins són aquestes realitats, que coneix de primera mà aquestes necessitats", ha remarcat.
El també alcalde de Badalona ha volgut deixar clar que no deixarà l'alcaldia malgrat presentar-se al Congrés, i que optarà a la reelecció al maig: "Evidentment que no em vaig de Badalona, seguiré a Badalona i tornarem a guanyar les eleccions a Badalona".
EL PAPER DE CATALUNYA
Albiol ha promès a Feijóo que estarà a l'altura i que contribuirà al fet que arribi a la Moncloa: "Anem a treballar des de Catalunya perquè et coneguin. Anem a treballar per demostrar que aquelles persones que confien en nosaltres no es van a penedir".
"Sé que necessites la confiança de Catalunya", ha agregat, i ha assegurat a la resta d'Espanya que el PP català posarà el seu gra de sorra perquè Espanya, ha dit, torni a recuperar la dignitat que mereix i amb un president a l'altura de les circumstàncies.
Ha fet referència també a les majories absolutes de Feijóo a Galícia, comparant-les amb la seva a Badalona: "Al final, els gallecs i els catalans no som tan diferents", i ha afegit que això demostra que, quan Feijóo ha pogut governar, ha demostrat que ho ha fet bé.