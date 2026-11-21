Titlla de "broma" que alguna enquesta vegi reforçat Sánchez després del 'cara a cara' amb Feijóo
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha replicat la proposta de Vox de revisar les competències dels Mossos d'Esquadra, afirmant que la qüestió és precisament que les competències del cos "s'exerceixin".
"Discrepo. No crec que sigui tant un tema de treure competències a ningú com que les competències s'exerceixin, i no pot ser que faltin Mossos i que Pedro Sánchez estigui retirant la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Catalunya", ha dit aquest dissabte als periodistes a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) al costat de la líder municipal del PP, Sonia Esplugas.
Ha subratllat que "les competències estan molt clares" i que el paper que juguen els tres cossos policials està definit, després que el candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, proposés plantejar-se que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil recuperin competències traspassades als Mossos.
SÁNCHEZ "CAPAÇ DE TOT"
Preguntat per la seva opinió respecte al fet que algunes enquestes apuntin a una victòria del PSOE després del debat 'cara a cara' amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Albiol ha respost que li sembla "una autèntica broma".
"Si hi ha alguna enquesta que diu que Pedro Sánchez després del 'cara a cara' en surt reforçat, aquesta enquesta està més allunyada de la realitat del que ho està el mateix Pedro Sánchez, que ja és dir", ha afegit.
Ha avisat que el partit encara no està guanyat, en referència a les eleccions, i ha dit que Sánchez "és capaç de tot i de fer trampes, com ja va fer al seu partit per ser elegit secretari general, per no perdre el poder".
APEL·LA AL VOTANT SOCIALISTA
El també alcalde de Badalona (Barcelona) ha portat aquest dissabte la seva campanya a les portes del Mercat de Collblanc de l'Hospitalet, ciutat governada pels socialistes des del 1979, i ha demanat als ciutadans confiar en la seva candidatura "si consideren que a Espanya hi ha d'haver un canvi".
"No els vull canviar la seva ideologia ni els vull canviar el seu sentiment ni els vull canviar la seva manera de pensar. Als veïns de l'Hospitalet que se senten socialistes els dic que ho continuïn sent", i ha posat com a exemple el seu govern a Badalona.
Ha demanat la confiança dels veïns "independentment" de la seva ideologia, i ha subratllat que les seves prioritats són la lluita contra l'ocupació il·legal d'habitatge i la multireincidència.
"Benvolguts amics de l'Hospitalet, no és un tema ni de dretes ni d'esquerres. És un tema de sentit comú i aquí estem per això, per aplicar el sentit comú i el que de veritat preocupa els ciutadans", ha conclòs.