Albiol (PP) diu que TVE suspèn un debat de candidats catalans de manera "partidista"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP per Barcelona a les eleccions generals, Xavier Garcia Albiol, ha afirmat que TVE suspèn un debat de candidats catalans d'aquest dilluns després de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo) per un "ús partidista de TVE al servei del PSOE".
Veu "indignant que Televisió Espanyola, que és una televisió pública, estigui absolutament lliurada i a les mans del Partit Socialista i prenent les decisions en funció dels seus interessos electorals", informa el PP en un comunicat aquest diumenge.
Ha remarcat que aquest dilluns haurà finalitzat el dol oficial per l'accident, per la qual cosa veu compatible el debat amb el respecte a les víctimes.
"El Partit Socialista no vol debatre en el context actual de preocupació que existeix a la societat i creuen que retardant aquest debat aquesta sensació desapareixerà", ha assegurat, i ha afegit que si es canvia el dia del debat no "seguiran el joc ni a TVE ni al PSOE" acceptant el canvi.
Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que el debat no està cancel·lat, sinó ajornat, per l'accident, i que els partits tenen la proposta de consensuar una data perquè els caps de llista debatin.