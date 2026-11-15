Albiol (PP) demana que l'Armada intervingui a Canàries per evitar més cayucos

Alberto Paredes - Europa Press
TARRAGONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, ha demanat que l'Armada intervingui a la frontera amb aigües internacionals a les Canàries, a l'illa del Hierro, per controlar els "vaixells d'abastament que estan portant, que estan arrossegant els cayucos que formen part de màfies" que porten immigració irregular a Espanya.
"L'única política d'immigració del Govern d'Espanya és la política d'acollir aquestes persones i que siguin benvingudes", ha dit aquest diumenge en un acte al barri Mas Pellicer de Reus (Tarragona).
Ha xifrat en més de 4.000 les persones que han arribat de forma irregular a l'illa els últims 2 dies, i ha demanat que l'activació de l'Armada sigui independent de l'activació de Frontex.
"UN PROBLEMA MOLT SERIÓS"
"Si això continua així hi haurà un problema molt seriós", ha dit, i ha considerat que Espanya no té capacitat d'acollir tots els immigrants que entren els últims dies, un diagnòstic contrari al qual, segons ell, fan el Govern espanyol i l'esquerra.
Considera que "és impossible. No ho pot fer Canàries, no ho poden fer la resta de comunitats i, evidentment, Catalunya tampoc", i ha afegit que fan falta mesures contundents.
MAS PELLICER
Albiol ha fet referència al barri de Mas Pellicer, on ha fet l'acte i on "hi ha una part important de persones que s'han instal·lat, que han ocupat habitatges" amb total impunitat, segons ell.
"De cada 10 ocupacions que es produeixen en el conjunt d'Espanya, 4 es produeixen a Catalunya", ha dit, i ha advertit que la majoria de persones que ocupen habitatges són conflictives, siguin immigrants o persones amb nacionalitat espanyola.
Davant d'això, assegura que el PP sap "diferenciar perfectament" les persones que no poden pagar el lloguer o la hipoteca i que tenen un problema social de la gent que, en canvi, es dedica a ocupar com a forma de viure o que formen part de màfies d'ocupació il·legal, ha dit.
"Aquests requereixen una resposta contundent i requereixen una resposta judicial immediata. I aquest és el nostre objectiu", ha promès.