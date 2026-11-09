Albiol descarta majoria absoluta del PP i aposta per governar sols amb "suports puntuals"

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP a les eleccions generals per Barcelona, Xavier García Albiol, ha descartat que el seu partit pugui aconseguir la majoria absoluta, però creu que poden governar en solitari si arriben a 140-145 diputats i amb "suports puntuals" de Vox i altres formacions, i ha assegurat que Espanya necessita estabilitat.
Ho ha dit en el debat de la precampanya electoral a RTVE Catalunya, que ha reunit aquest diumenge per la nit els caps de llista per Barcelona Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Juan José Aizcorbe (Vox).
El també alcalde de Badalona (Barcelona) ha assegurat que no es pot repetir una legislatura sense Pressupostos, i ha defensat deixar de banda els temes en què no coincideixen amb Vox, per avançar en qüestions econòmiques i de regeneració institucional.
Preguntat pels pactes que preveu fer després de les generals, Aizcorbe ha rebutjat avançar possibles pactes "per respecte als electors", ha assegurat que Vox surt a guanyar les eleccions, i ha criticat que Junts i ERC hagin estat el gran suport del Govern del PSOE i Sumar aquesta legislatura.
HEREU I URTASUN
Hereu ha afirmat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha entès ni entén ni entendrà mai Catalunya; ha avisat que Vox i el seu president, Santiago Abascal, poden suposar "l'amenaça més important sobre la identitat catalana", i ha advertit que el 29N està en joc el futur de l'autogovern català.
Urtasun ha avisat que un pacte PP-Vox pot fer "tornar la censura" a Espanya i ha preguntat a Albiol si secunda la proposta de la popular Cayetana Álvarez de Toledo d'eliminar el 'pinganillo' que ofereix traducció simultània al Congrés, cosa que Albiol ha titllat de plantejament a títol individual.
NOGUERAS I RUFIÁN
Rufián ha assegurat no tenir "punyeteres ganes" de veure un govern de PP i Vox i ha apostat per un executiu liderat pel PSOE i sotmès a l'esquerra sobiranista, encara que assegura que l'objectiu final d'ERC és la independència de Catalunya.
Nogueras ha afirmat que Junts és l'únic partit d' "obediència estricta catalana" que concorre a les generals, ha criticat una campanya que veu molt espanyolitzada, i ha reivindicat que, gràcies a la feina del seu partit, Catalunya ha recuperat competències que els havien robat PP i PSOE, segons ella.
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
En preguntar-se a Aizcorbe si eliminaria la immersió lingüística a Catalunya, ha respost que "òbviament" i ha defensat la llibertat de l'ensenyament amb les dues llengües pròpies de Catalunya, en referència al català i el castellà.
En fer-se la mateixa pregunta a Albiol, el popular ha contestat que la immersió "en aquests moments és un fracàs" i que cal replantejar-la de dalt a baix.
Rufián els ha recordat que 500 milions de persones parlen castellà i que el català el parlen 10 milions, i ha ironitzat amb que, si arribés a Espanya un extraterrestre "no nacionalista o de la dreta", sabria que la llengua que cal protegir és el català.