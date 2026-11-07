Albiol creu que la vaga del 11N és "política" i a favor del PSOE i dels partits d'esquerres

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat al Congrés per Barcelona i alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha titllat d'hipocresia la vaga general de el 11 de novembre perquè no va d'habitatge ni de millors condicions ni de la gent jove, sinó que és una "vaga política" a favor del PSOE i dels partits d'esquerres davant les eleccions.
Ho ha dit aquest dissabte en un acte de precampanya del PP a la biblioteca Foix del barri de Sarrià de Barcelona, que ha obert el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i en el qual han participat el president del PP català, Alejandro Fernández, i el secretari general del partit, Miguel Tellado.
Albiol ha preguntat als membres de l'Executiu i als seus socis de govern "com s'atreveixen a secundar una vaga" per la crisi de l'habitatge si quan van arribar al poder era el problema número 16 de la ciutadania i ara ocupa el número 1, per la qual cosa els considera els principals responsables d'enfonsar l'oferta.
ACAMPADA PER L'HABITATGE
Entre el que ha dit que també volen canviar, ha posat com a exemple l'acampada per l'habitatge de la plaça de Catalunya a Barcelona, després que l'Ajuntament decidís no posar llums de Nadal per mantenir l'acampada: "És una autèntica vergonya".
Ha titllat d'escàndol que "una minoria radical" s'hagi fet amb la principal plaça de la ciutat i condicioni una cosa que per a la immensa majoria forma part de les seves tradicions, i creu que el problema va molt més allà dels llums, va de la imatge de la ciutat, de Catalunya i de la seva projecció econòmica, i ha dit que el Govern municipal no té nassos de tirar-los.
OCUPACIÓ
També ha posat el focus en la seguretat i la lluita contra l'ocupació, posant com a exemple Badalona, sobre la qual ha dit que s'ha reduït un 10% la delinqüència des que és alcalde, encara que ha afirmat que, si no es pot fer més, sobretot contra l'ocupació, és perquè hi ha un govern central que durant 8 anys s'ha negat a canviar les lleis.
En aquest sentit, ha apel·lat a tots aquells que, independentment de la seva ideologia, creguin que l'ocupació, la delinqüència i la crisi de l'habitatge són problemes que s'ha de resoldre: "Jo els demanaré el vot".
IMPEDIR QUE COLAU SIGUI VICEPRESIDENTA
Ha argumentat que el PP és qui pot aportar la solució a aquestes preocupacions i que ho faran sense complexos, i ha assenyalat que el 29 de novembre la ciutadania s'està jugant dos models: el d'Alberto Núñez Feijóo, envoltat d'experts que poden impulsar Espanya, o el de Pedro Sánchez al costat de la líder del Front Ampli i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de vicepresidenta.
"No és cap broma, va molt de debò. Ada Colau substituirà el paper que en aquest moment està fent Yolanda Díaz", ha afirmat Albiol, que ha dit que ja existeix l'experiència de Barcelona, que encara no s'ha recuperat després de 8 anys de gestió dels Comuns.
SIRERA: "DESALLOTJAR" SÁNCHEZ
Daniel Sirera ha dita que en la campanya s'ocuparan de "desallotjar" Sánchez del Govern, i ha criticat el govern municipal del PSC a Barcelona.
"Què han fet els socialistes per Barcelona?", s'ha preguntat, i ha dit que és la ciutat més insegura d'Espanya, la ciutat amb el preu del metre quadrat de lloguer més alt d'Espanya i la capital europea de l'ocupació il·legal, segons ell.