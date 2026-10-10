Alamany (ERC) assegura que Rufián serà el cap de llista d'ERC el 29N

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que l'actual portaveu del partit en el Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, serà el cap de llista de la formació en l'eleccions del proper 29 de novembre, en una entrevista a 'El Nacional' recollida per Europa Press aquest dissabte.
Alamany ha explicat que el partit està preparat per als comicis i ha assegurat que l'avançament electoral passa "després de tres anys que Junts hagi bloquejat qualsevol avenç, qualsevol millora per als catalans".
D'altra banda, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions per al seu finançament" a causa de la convocatòria electoral, y que no es mostri preocupat per la condonació del deute del fons de liquiditat autonòmica (FLA) o que es completi el traspàs de Rodalies.
Preguntada per la tornada de l'ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de la seva amnistia, Alamany ha dit que l'habilitació de líders polítics com Puigdemont o el president d'ERC, Oriol Junqueras, permetrà recuperar qualitat en la política catalana "i deixar enrere el bloqueig".
La secretària general ha lligat la campanya per a les eleccions generals amb la de les eleccions municipals que s'han de celebrar el maig vinent i en les quals serà candidata a l'Ajuntament de Barcelona: "És un error plantejar les campanyes electorals en només en quinze dies, en el sentit que durant quatre anys intentem convèncer la gent que som els que estan més a prop dels problemes".