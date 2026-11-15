Alamany defensa les Terres de l'Ebre (Tarragona) enfront del "pla nacional de l'aigua" de Vox

Norma Pujol assegura que no permetran que PP i Vox robin "ni una gota" a les Terres de l'Ebre
TORTOSA (TARRAGONA), 15 (EUROPA PRESS)
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha defensat aquest diumenge les Terres de l'Ebre (Tarragona) enfront del "pla nacional de l'aigua" i el transvasament de l'Ebre que defensa Vox, i ha reivindicat a ERC com a mur de contenció contra l'extrema dreta.
Ha coprotagonizat un acte a Tortosa (Tarragona) amb el cap de llista al Congrés, Gabriel Rufián; la cap de llista per Tarragona al Congrés, Norma Pujol; la cap de llista per Tarragona al Senat, Noemí Llauradó; el 2 al Senat per Tarragona, Xavier Faura, i l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà.
Alamany s'ha referit a Vox en dir que "ells parlen d'una gestió més eficient de l'aigua, que al final és un eufemisme per dir que l'aigua d'aquí ha d'estar en els regadius de Múrcia i els senyorets dels camps de golf", i ha lamentat que la seva proposta és tornar als anys del transvasament i de l'expresident popular José María Aznar.
NORMA PUJOL
Norma Pujol ha destacat que "l'única vegada en la història en què els catalans han vençut l'Estat" va ser quan es va aconseguir parar el Pla Hidrològic d'Aznar, i ha advertit que ara torna a sorgir aquesta mateixa amenaça.
"La gent de l'Ebre no els permetrem que ens robin ni una gota d'aigua", ha subratllat la candidata al Congrés per Tarragona, i ha defensat que aquesta terra tingui les mateixes oportunitats que les de qualsevol altre lloc.
NOEMÍ LLAURADÓ
Noemí Llauradó ha assegurat que alguns partits no tenen un compromís amb les Terres de l'Ebre, i a més ha criticat que el PP "ha decidit que a Tarragona no es presenta al Senat, ja li va bé que els representi l'extrema dreta".
Llauradó ho considera una visió reduccionista, i ha retret que els Comuns també han decidit fer el mateix amb el PSC.