Aizcorbe (Vox) situa com a eixos de campanya la "prioritat nacional, desregulació i remigració"

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha presentat els tres eixos sobre els quals girarà la campanya electoral de la formació de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre: "prioritat nacional, desregulació i remigració".
Ho ha explicat en l'acte d'inici de campanya amb la tradicional enganxada de cartells a Barcelona, al costat de la Sagrada Família, en el qual també ha participat el president de Vox Barcelona, Joan Garriga, ha informat Vox en un comunicat.
Aizcorbe ha defensat aplicar la prioritat nacional sota el principi de "primer els de casa" per garantir que els espanyols tinguin preferència en l'accés a les prestacions i serveis públics, després de criticar un col·lapse de l'estructura de l'Estat i de la sanitat, segons ell.
En matèria econòmica, el candidat ha apostat per una rebaixa fiscal i una desregulació administrativa per facilitar l'activitat econòmica, criticant l'acumulació de normes que creu que "envaeixen i entorpeixen l'activitat econòmica" de treballadors, autònoms i empreses.
REMIGRACIÓ I SEGURETAT
Respecte a la política migratòria, Aizcorbe ha defensat la remigració dels estrangers que es troben a Espanya de manera irregular, l'expulsió d'aquells que delinqueixen i que els estrangers condemnats compleixin les seves penes als seus països d'origen.
Així mateix, ha advertit dels riscos de la pèrdua d'identitat cultural, defensant la necessitat de preservar les arrels catalanes i espanyoles enfront de l'"avanç de l'islamisme" per evitar processos de transformació cultural com els que considera que ja s'estan produint en determinades zones d'Europa.
SIMBOLISME DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Per la seva banda, Garriga ha destacat el simbolisme d'iniciar la campanya al costat de la Sagrada Família, temple que ha definit com un emblema de Barcelona, de la cristiandat i de la civilització occidental, reivindicant els valors de la cultura del treball, l'esforç i la constància que representa la seva construcció.
Garriga ha advertit que Catalunya ha patit un "deteriorament progressiu" de les seves condicions de vida, assenyalant la pèrdua de comerços, les dificultats per accedir a un habitatge, l'empitjorament dels serveis públics, la creixent inseguretat als barris i la pèrdua d'identitat que creu que experimenten nombrosos barris i ciutats.