Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, s'ha referit aquest diumenge a la proposta de Junts de portar al Congrés una llei del padró municipal, una cosa que, diu, Vox ha defensat des de fa temps per evitar empadronaments il·legals, i ha retret a Junts que va tenir 8 anys per fer-ho: "A bones hores".
En declaracions als mitjans aquest diumenge a Barcelona, ha dit que Junts "ha deixat de representar els catalans d'una forma absoluta" i que, juntament amb ERC, han estat les crosses del Govern central.
Així, ha dit que el partit liderat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és un "gran frau" i ha oblidat durant aquesta legislatura els problemes dels catalans.
"El senyor Puigdemont ha hagut de fer unes declaracions en la llengua comuna, el castellà, perquè tots l'entenguem", ha afegit.
RODALIES
Aizcorbe ha posat el focus en la situació de Rodalies que afecta les poblacions de l'entorn metropolità de Barcelona, on els ciutadans estan "desesperats".
Per això, ha defensat que és important un canvi per posar remei a la falta d'inversió en infraestructures.