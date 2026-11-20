Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha afirmat que "el comportament dels Mossos i la col·laboració amb les diferents forces i cossos de seguretat de l'Estat és alguna cosa que" s'hauria de revisar.
"En el sentit que sigui més òptim per a tots, no en la substracció de competències de forma gratuïta, sinó a buscar que la seguretat a Catalunya estigui garantida per tots els cossos", ha sostingut en declaracions als periodistes aquest divendres a Cubelles (Barcelona).
El candidat de Vox s'ha expressat així al ser preguntat per les seves paraules durant una conferència aquest divendres en la qual ha considerat que "podria ser important plantejar-se" que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil recuperin competències que es van traspassar als Mossos d'Esquadra.
"No vull que s'interpreti com una desconfiança en els Mossos, tot el contrari. Els Mossos no només tenen tots els respectes, els Mossos tenen unes unitats plagades de professionals impecables i el problema que tenen és que no poden actuar amb la diligència amb la qual haurien d'actuar", ha agregat.
Així mateix, creu que la policia catalana està sotmesa a "un xantatge, una pressió per part de la Conselleria d'Interior" de la consellera Núria Parlon.