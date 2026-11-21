Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha defensat que reivindicar la identitat catalana "no és ser separatista" i ha dit que és una manera de proclamar el patriotisme espanyol.
"El projecte de Catalunya és el resultat de tota la seva història, de les seves transformacions i de les seves vicissituds. Aquesta és la nostra identitat més propera, mentre que la identitat més àmplia és Espanya. Precisament, la diversitat dels seus pobles i territoris és el que fa gran Espanya", ha dit en una entrevista concedida a 'La Razón' recollida per Europa Press aquest dissabte.
En referència a la llengua catalana ha dit que la immersió lingüística "ha estat un fracàs" i creu que el català està en perill per culpa de la immersió i les multes, per la qual cosa advoca per la llibertat de llengües tant a l'ensenyament com a l'administració.
També s'ha referit a si el seu partit eliminarà les orelleres al Congrés: "Són per fer el xou. El Congrés és per treballar. Existint una llengua comuna a Espanya, les orelleres s'han d'eliminar, perquè no aporten res, només que hi hagi clips de vídeo per a les hosts dels qui les fan servir", ha defensat.
A més, s'ha mostrat partidari de tancar la televisió pública 3Cat perquè "respon a una determinada consigna ideològica, amb un biaix molt clar, que introdueix en la població una sèrie de tics ideològics".
INFRAESTRUCTURES I FLA
Sobre l'estat de les infraestructures creu que s'ha de fer una "auditoria total" en àmbits com Rodalies i ha afegit que perquè les infraestructures funcionin s'ha de designar tècnics i no polítics als llocs de gestió.
Respecte a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) ha apuntat que "condonar el deute significa que al final el deute el pagaran tots els espanyols. És un parany", ha tancat.