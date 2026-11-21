Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juan José Aizcorbe, ha convidat aquest dissabte la gent "que no vulgui votar Vox" a optar pel PP en les eleccions del 29 de novembre, en considerar que la prioritat és aconseguir un canvi de govern.
Malgrat això, ha afirmat davant els mitjans a Castelldefels (Barcelona) que la seva formació discrepa en molts àmbits amb el PP, i ha fet referència a unes declaracions del candidat popular per Barcelona, Xavier García Albiol, en què afirmava no estar d'acord amb la prioritat nacional de Vox.
"El Partit Popular no està a favor de la desregulació, entre altres coses, perquè juntament amb el Partit Socialista ha estat un dels màxims responsables, amb la seva aliança amb el Partit Socialista a Europa, d'aquesta regulació excessiva que tenim", ha dit.
DISCREPÀNCIES
Ha afirmat que els populars tampoc no coincideixen amb la rebaixa fiscal plantejada pel seu partit, i ha recordat que "quan va governar el Partit Popular amb el senyor Montoro va apujar tots els impostos".
També ha esmentat la remigració com una altra qüestió en què no hi ha consens entre les 2 formacions, i ha considerat que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, va fer "una crida més a l'arribada d'immigració" en el seu debat amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.
"El Partit Popular ha d'aclarir si realment vol canviar els governs o està disposat a negociar amb les restes del Partit Socialista, com està fent a Ceuta", ha dit.
GOVERN DE LA LLISTA MÉS VOTADA
Aizcorbe ha recordat que Feijóo va proposar el 2023 al PSOE un acord perquè governés la força més votada, i ha celebrat que en aquesta campanya "no hagi posat aquest paper" damunt la taula.
Sobre la crisi de l'habitatge, ha dit que a Castelldefels i altres indrets de Catalunya és molt difícil que una parella jove pugui tenir un pis, per la qual cosa ha proposat "l'IVA 0 en la compra d'habitatge nou" i la reducció a 0 de l'impost de transmissions patrimonials en la compra de segons habitatges.