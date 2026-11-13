BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha acusat l'independentisme d'anteposar els seus interessos als problemes dels ciutadans i ha assegurat sobre Junts i el seu líder, Carles Puigdemont: "Junts mai va posar Catalunya al centre. Va posar Carles Puigdemont al centre i va deixar abandonats milions de catalans".
Ho ha dit aquest divendres en un acte al barri barceloní de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, al costat del president provincial de Vox a Barcelona i portaveu al Parlament, Joan Garriga, i el líder de la delegació de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, ha informat el partit en un comunicat.
Aizcorbe també ha criticat Junts i PSOE pels seus acords polítics: "Cal tenir molt poca vergonya per dir que els diners dels catalans han de quedar-se a Catalunya després de vuit anys recolzant Pedro Sánchez", i ha reivindicat que el projecte de Vox sí que posa als espanyols al centre de totes les polítiques públiques, segons ell.
BUXADÉ I LES PENSIONS
Buxadé ha responsabilitzat el Govern de Pedro Sánchez i els partits que li han donat suport de la deterioració dels serveis públics, la pèrdua de poder adquisitiu i les dificultats d'accés a l'habitatge, assegurant que han estat "còmplices de totes i cadascuna de les seves polítiques".
El dirigent europeu ha assenyalat l'Executiu socialista com el principal perill per al futur de les pensions: "El risc per a les pensions és votar al Partit Socialista", i ha defensat que l'única garantia que se segueixin pagant és crear riquesa.
Ha rebutjat que Espanya hagi d'assumir l'atenció sanitària de tothom; ha defensat la prioritat dels espanyols i dels estrangers que resideixen i treballen legalment a Espanya, i ha advocat per un pla de tornada per a joves emigrats, així com per mesures de desregulació per a autònoms i empresaris.
BARRIS TREBALLADORS
Garriga ha assegurat que l'esquerra ha abandonat els barris treballadors i ha dit que, durant dècades, el socialisme es va creure amo d'aquest vot, però que "es va acabar el seu monopoli", segons ell.
Finalment, el dirigent provincial ha defensat la prioritat nacional perquè els qui porten tota la vida treballant i cotitzant tinguin preferència en l'habitatge protegit, les guarderies i les ajudes socials, i ha reclamat mesurades contundents contra l'ocupació, la delinqüència i la immigració il·legal per reforçar els serveis públics.