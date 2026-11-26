Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha participat aquest dijous a Terrassa (Barcelona) en l'últim acte de campanya de la formació a la província de Barcelona abans de les eleccions generals d'aquest diumenge, on ha defensat un canvi de debò i no un "simple recanvi" al capdavant del Govern.
Aizcorbe ha assegurat que Vox ha mantingut les seves propostes malgrat les crítiques de la resta de formacions i ha assenyalat que no han fet "promeses impossibles", ha informat aquest dijous el partit en un comunicat.
El candidat ha afegit que la formació és previsible i que no canvia el missatge "en funció de com bufi el vent".
BARRIS I PRIORITAT NACIONAL
En la seva intervenció, ha al·ludit a la transformació de barris i municipis de Catalunya per la "immigració massiva descontrolada", i ha defensat la prioritat nacional perquè els espanyols accedeixin de forma preferent a ajudes socials i prestacions bàsiques.
Aizcorbe ha reivindicat a més la defensa de la identitat catalana i ha conclòs que s'està davant un "moment greu" en el qual cal canviar el mal govern, segons ell.