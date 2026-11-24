BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juan José Aizcorbe, ha acusat aquest dimarts el cap de llista d'ERC a la circumscripció, Gabriel Rufián, d'"aprenent de sultà", i ha assegurat que barris de ciutats catalanes com Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) s'han islamitzat.
En declaracions en aquesta ciutat de l'àrea metropolitana on Rufián va néixer, ha dit que candidats republicans han fet en els últims anys anuncis i propaganda en àrab: "Seria bo que li digués al seu partit que canviés el contingut de les sigles d'aquest i s'anomenés Esquerra Republicana del Califat, perquè efectivament això és el que està succeint en llocs humils i en barris humils com aquest".
"Defensem la importància de la cultura catalana i la cultura espanyola en aquest mestissatge meravellós que representa Santa Coloma, i per això entenem que és important el que passi el 29 de novembre", ha afegit.
Ha reservat per a ERC el vot dels qui volen que "no existeixi prioritat nacional per als espanyols i que existeixi prioritat nacional per a tota la immigració, preferentment la islàmica", i dels qui no vulguin simplificar les relacions amb l'Administració.
En canvi, ha demanat el vot a Vox per a qui cregui "que això s'ha de parar, que això està sent una bogeria que afecta tothom, els immigrants legals que ja estaven arrelats i sobretot els espanyols".