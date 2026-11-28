MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a les eleccions generals, Ada Colau, passa la jornada de reflexió d'aquest dissabte a Barcelona, on aquest diumenge 29 de novembre exercirà el seu dret al vot, segons han informat fonts del partit.
Colau ha viatjat aquest matí amb tren des de Madrid a Barcelona, ciutat en la qual viu, per passar la jornada de reflexió "en família" després d'una campanya electoral que ha sumat més de 12.000 quilòmetres per Espanya, assenyalen les mateixes fonts.
La política va reivindicar l'esperit de la remuntada durant el tancament de campanya electoral aquest divendres, en proclamar que la seva candidatura "no es rendeix" i va ser capaç de guanyar a les dretes mentre que el president del Govern central, Pedro Sánchez, sortia derrotat en el 'cara a cara'.
A més, va tornar a avisar al líder del PSOE que en aquestes eleccions no importa quin partit quedi primer, sinó quina coalició governarà: si la dreta condicionada per Vox o la progressista amb Front Ampli.
Així ho va traslladar en el recinte 'La Nave' de Villaverde (Madrid), que es va desbordar davant l'afluència d'uns 4.000 simpatitzants, i acompanyada pels ministres Yolanda Díaz (Treball), Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanitat), Pablo Bustinduy (Drets Socials) i Sira Rego (Joventut i Infància), aquesta última a través d'un video. Un miler de persones no van poder accedir a aquesta instal·lació, encara que van rebre la salutació de Colau i de varis dels referents de Front Ampli.