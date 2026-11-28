MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha demanat al Govern i a candidats a les eleccions generals d'aquest diumenge, 29 de novembre, que condemnin l'agressió d'una jove de 22 anys a la regidora de Vox a Jaca (Huesca), Marta Moreno, al crit de "feixista".
Els fets han ocorregut aquesta passada matinada en plena via pública, a la zona de marxa de Jaca. Allà l'agressora, que anava acompanyada d'un grup de persones, ha propinat un cop de puny en un ull a la regidora de Vox mentre li cridava "feixista". La pròpia detinguda ha presentat una altra denuncia contra la regidora de Vox en el marc de la mateixa agressió adduint que ella també l'havia colpejat.
"Fins i tot el dia de reflexió utilitzen la violència política", ha lamentat el president de Vox en un missatge publicat a X, recollit per Europa Press.
Abascal ha "exigit" al Govern i als altres candidats la condemna d'aquesta agressió , al mateix temps que ha demanat a tots els espanyols que mantinguin la calma i la determinació en aquestes hores tan importants .