Abascal assegura que defensa la identitat catalana, que està "amenaçada per l'islamisme"

Tomàs Moyà - Europa Press
BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que defensa la identitat catalana que, defensa, no ha de ser exclusiva sinó part de la identitat espanyola: "Però ara aquesta identitat catalana està amenaçada per l'islamisme. Avui cal aplicar un 155 al califat islàmic", ha apuntat.
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha assenyalat que el model d'Estat "ja no és un debat perquè la urgència a Catalunya és el califat islàmic".
Preguntat per la relació del seu partit amb AC ha dit que no poden col·laborar en alguns dels seus postulats, però sí en àmbits com la seguretat als carrers i en la "defensa de la identitat catalana enfront d'aquest procés d'invasió migratòria".
LLEI DE NETS
També s'ha referit a la coneguda com a 'llei de nets': "El vot d'aquestes persones, en les reunions amb les seves agrupacions a Hispanoamèrica, ho dirigien a determinades províncies petites per alterar de forma gravíssima el resultat. Estem davant d'un intent de frau".
En aquest sentit ha demanat unes eleccions sense "paranys" ni violència i ha advertit que els comicis no estan guanyats i, afirma, han d'aprendre la lliçó de 2023.
RELACIÓ AMB EL PP
"Em preocupa que el PP entengui aquestes eleccions com una competició amb Vox, que les donin per guanyades i la seva preocupació sigui afeblir-nos perquè l'ingredient de Vox al futur Govern d'Espanya sigui menor", ha dit en referència al PP.
Sobre si el seu partit entrarà en un Govern de coalició amb els populars si sumen majoria ha expressat que aquest debat l'han postergat, encara que ha matisat que no perdran "un segon a repartir carteres".
Sobre la manera de concórrer al Senat i si aconseguiran un acord amb el PP ha dit que "hi ha possibilitats d'acordar alguna cosa", i ha afegit que de tenir una majoria reforçada en la Cambra alta la seva prioritat no és abordar un canvi constitucional.
IMMIGRACIÓ
Sobre les polítiques d'immigració i la repatriació d'immigrants que proposa el seu partit ha afirmat que això s'ha de fer de "manera individualitzada, però sostinguda".
"Això no es fa ficant a la gent en furgons o començant a fer circular gent per les carreteres en un èxode gegantesc. Ho dic per si algun dels adversaris volen mostrar aquesta imatge. Es fa mitjançant un procés individualitzat sostingut i amb plena determinació", ha detallat.
IMPOSTOS I PENSIONS
Preguntat per les propostes de la seva formació en l'àmbit impositiu ha recalcat que una rebaixa fiscal "serveix per augmentar la recaptació" de manera gradual.
Quant a les pensions ha assegurat que per garantir-les s'ha de tirar al president del Govern, Pedro Sánchez: "Mai hem parlat de privatitzar les pensions. Les pensions es pagaran de la manera que sigui necessari, no estan en risc", ha reivindicat.
En referència al dret a l'avortament i les paraules del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necessitat de permís patern per permetre avortar a joves menors de 18 anys, ha dit que s'ha de donar informació, assistència i alternatives a aquestes joves: "Sé que és una posició minoritària en la societat espanyola, i minoritària també en una alternativa de govern, i per això estem parlant de les urgències nacionals que nosaltres podem resoldre".
També s'ha referit a les aliances polítiques de Vox amb mandataris internacionals com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el president d'Argentina, Javier Milei, i ha apuntat que "una aliança política no significa una identificació total".