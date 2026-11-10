Abascal acusa Sánchez de "manipulador" i de tallar el vídeo de la seva entrevista amb Broncano

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de Vox a presidir el Govern espanyol, Santiago Abascal, ha titllat al president socialista Pedro Sánchez de "manipulador" per suposadament tallar en un missatge a 'X' el vídeo de la seva intervenció en l'entrevista d'aquest dilluns al programa 'La Revuelta' amb què l'acusa d'amenaçar el presentador David Broncano.
Ho ha dit en un acte en el Palau de Congressos de Girona al costat del secretari general i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga; el candidat al Congrés per Girona, Ignasi Mulleras, i el diputat del Parlament Albert Tarradas, i hi ha assistit l'alcalde de Perpinyà, Louis Aliot.
Abascal es referia a que Broncano va acabar l'entrevista dient-li que no li podia desitjar sort per a les eleccions generals; el candidat li va replicar que ell sí li desitjava sort perquè l'anava a necessitar, encara que després va matisar que era una "broma".
Aquest dimarts, Abascal ha ironitzat sobre que Sánchez li hagi recriminat en un missatge a X "amenaçar somrient" a Broncano en acomiadar l'entrevista televisada dilluns a la nit.
El president de Vox ha replicat a Sánchez: "Jo vinc del País Basc i les amenaces que jo he conegut, que he rebut i que he vist que es feien contra molta gent no es feien mai amb un somriure i després amb un 'És broma' i en un programa d'humor".
Ha afegit que a Euskadi les amenaces es feien d'una altra manera i contra periodistes "als que mataven".
VEU NERVIÓS A SÁNCHEZ
"Després, Pedro Sánchez ha pactat amb els assassins, amb els hereus de tots aquells crims. Poques lliçons podem admetre d'un manipulador", i l'ha acusat de tallar la part del vídeo en què diu a Broncano 'És broma'.
També ha ironitzat amb que Sánchez està nerviós pels resultats d'audiència que va tenir l'entrevista: "La bruixa de Blancaneus no pot admetre que hi hagi ningú millor".
CAP RETRET A BRONCANO
També ha afirmat que li fan pena i llàstima les "vexacions" i insults que ha rebut Broncano des de l'esquerra per l'entrevista.
"Em fa llàstima i em fa pena el resultat per al presentador, per les vexacions i insults que li llancen precisament des de l'esquerra i l'extrema esquerra", i ha assegurat que no tenen cap retret a fer a Broncano per l'entrevista.
Abascal ha relatat que, més que una entrevista, va ser un debat seriós i amb poc humor, i ha assenyalat a l'esquerra que "va ser molt dura" amb Broncano els dies previs i el van espantar dient-li que estava blanquejant el feixisme.
VICTÒRIA DE LE PEN
Abascal ha felicitat Louis Aliot per la seva victòria a Perpinyà, ha assegurat que Vox vol replicar-la a les 4 demarcacions catalanes i ha augurat que algun dia seran una força representativa i majoritària a Catalunya.
També espera que la candidata presidencial d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen, guanyi les eleccions a França l'any 2027 i que comenci "el camí per al canvi radical i tranquil que necessita Europa".
IGNACIO GARRIGA
Davant les eleccions generals, Garriga ha afirmat que el moment és greu: "És ara o mai", i ha assegurat que Espanya no pot aguantar 4 anys més un govern presidit pel candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.
"No podem aguantar 4 anys més", ha insistit Garriga, que ha afegit que el PSOE és un partit de corruptes, lladres i aficionats a les senyoretes de companyia, segons ell.
Ha dit que Junts s'ha convertit en "la crossa" de Sánchez, i també ha assenyalat als de Carles Puigdemont per la migració que arriba a Espanya i que es reparteix per tot l'Estat, també a Catalunya.
Ha afegit que, quan Vox diu una cosa i arriba al poder, ho compleix, perquè estan compromesos amb els seus ideals, "costi el que costi", i ha cridat a una mobilització extraordinària per guanyar el 29N.