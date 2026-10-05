29 vols cancel·lats aquest dilluns a l'Aeroport de Barcelona arran de les fortes pluges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Un total 29 vols s'han cancel·lat aquest dilluns al matí a l'Aeroport de Barcelona arran de les fortes pluges que han afectat la costa central i punts de l'interior de Catalunya.
Dels vols cancel·lats, 14 són arribades i 15 són sortides, segons han informat fonts d'Aena a Europa Press.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat aquest dilluns a les 9.50 un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a 8 comarques del litoral i prelitoral.