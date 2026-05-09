270 persones es manifesten a Barcelona en suport als activistes de la Flotilla, segons l'Ajuntament

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 270 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han mobilitzat aquest dissabte al migdia a Barcelona en suport als activistes de la Global Sumud Flotilla retinguts per Israel, l'espanyol Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Àvila.
Els manifestants han reclamat el seu alliberament després que, aquest mateix dissabte, el ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat que l'alliberament de l'activista Saif Abukeshek es produirà en les "properes hores".
El portaveu de la Global Sumud Flotilla, Pablo Castilla, ha celebrat el recent anunci de l'alliberament dels activistes, encara que ha advertit que es mantindran vigilants fins que tots dos tornin a les seves llars: "No podem tolerar que el Govern no prengui cap mesura contra un Estat que ha segrestat a un ciutadà català", ha apuntat.
Per la seva banda, Sally Issa, dona de Saif Abukeshek, ha cridat a seguir la mobilització pel poble palestí: "També per trencar el bloqueig de Gaza, pressionar al Govern espanyol i a la Unió Europea perquè tinguem a tot el poble palestí lliure".
La marxa ha començat a les 12:00 hores en el passeig de Gràcia, davant de l'oficina del Parlamento Europeu, i ha recorregut part del carrer València per finalitzar sobre les 13.45 hores en l'encreuament amb el carrer Roger de Llúria.
Durant la mobilització, s'han cantat proclames com a 'Llibertat Thiago, llibertat Saif', 'Israel assassina, Europa patrocina' o 'Israel estat sionista, estat terrorista', a més de desplegar-se pancartes amb lemes com 'Prou complicitat de la Unió Europea amb Israel, llibertat Thiago i Saif' o 'Tombem a Israel i al sionisme'.