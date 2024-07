El 27% del capital d'Ercros no accepta les OPA de Bondalti i Esseco

Demanen que la companyia informi d'aquest posicionament a la CNMV

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Uns 150 accionistes d'Ercros, que representen el 26,86% del capital social de la societat, han expressat la "voluntat irrevocable" de no acceptar les ofertes públiques d'adquisició (OPA) de les empreses Bondalti Ibérica i Esseco Industrial, informa en un comunicat aquest dijous.

Ercros ha rebut comunicacions d'uns 150 accionistes, fonamentalment persones físiques, en les quals asseguren que no tenen "en aquest moment, cap acord, conveni o pacte, de qualsevol naturalesa, verbal o escrita, amb cap altre accionista d'Ercros, S.A. per a l'exercici concertat dels drets de vot ni per a qualsevol altre tipus d'actuació concertada en relació amb Ercros, S.A.".

Així mateix, autoritzen i sol·liciten la remissió d'aquestes comunicacions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Els accionistes referits declaren ser titulars, en conjunt, d'un total de 24.554.822 accions, representatives d'un 26,86% del capital social de la societat, "informació que Ercros ha contrastat amb les dades de titularitat d'accions de les quals disposa a 22 de juliol del 2024".

Entre els accionistes que han expressat aquest posicionament hi ha el conseller dominical de la Societat, Joan Casas Galofré, i Montserrat García Pruns "sense que cap altre accionista significatiu o conseller hagi subscrit l'avantdita comunicació".

OFERTES

Bondalti Ibérica, S.L.U. ofereix un preu de 3,60 euros en efectiu per acció, i en conseqüència, un import total màxim a satisfer de 329.170.316,40 euros per totes les accions d'Ercros, S.A.

Esseco Industrial SpA, per la seva banda, ofereix un preu de 3,84 euros en efectiu per acció, i en conseqüència, un import total màxim a satisfer de 351.115.004,16 euros per totes les accions de l'empresa