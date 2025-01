260.000 persones visiten Casa Seat el 2024, "rècord" de visitants des de la seva obertura

L'any passat l'espai va acollir més de 290 esdeveniments

Casa Seat, l'espai cultural de Barcelona impulsat per Seat i Cupra, ha estat visitada el 2024 per més de 260.000 persones, la qual cosa suposa un "rècord" de visitants des de l'obertura de l'espai el 2020, ha informat aquest dijous en un comunicat.

Els esdeveniments que han generat més afluència de públic han estat els vinculats a la celebració de Sant Jordi, el 48h Open House Barcelona, l'Studio Fest, la commemoració del seu 4t aniversari i els Magic Days, en un any que ha comptat amb més de 290 activitats.

La directora de Casa Seat, Cristina Vall-Llosada, ha afirmat textualment que l'any passat ha estat increïble per a l'espai: "Ha aconseguit connectar de manera única amb la nova generació, i consolidar-se com el tercer espai més visitat de Barcelona".

Destaca que des de l'obertura prop de 850.000 persones han visitat l'espai que ha esdevingut "un punt de trobada essencial" per als barcelonins, especialment per a les generacions més joves.

A més d'haver comptat amb convidats com Alexia Putellas, J.A. Bayona, Jordi Roca, o Los Javis, entre d'altres, empreses com VICIO, Nude Project, Agosto Studio, It's LAVA o Kream han col·laborat en esdeveniments en aquest espai, on Cupra va presentar el model Terramar i que va acollir una exposició de Seat amb motiu del 40è aniversari del seu model Ibiza.