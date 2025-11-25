25N.- Unes 1.400 persones protesten contra la violència masclista a Barcelona i demanen protecció i recursos

LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona pel 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, per reclamar l'erradicació de les diferents formes de violència contra les dones i els feminicidis, i reclamen més recursos i protecció "reals" per a les víctimes.
Les participants, convocades per Novembre Feminista, portaven pancartes en les quals es podia llegir 'Si jo no vull tu no pots' i 'No és un cas aïllat, és cosa del patriarcat' i cridaven lemes com 'Visca la lluita feminista'.
La marxa ha començat a les 18.30 hores i ha recorregut la Ronda Universitat, Ronda Sant Pere, la plaça Urquinaona, Via Laietana i ha culminat a la plaça Antoni Maura, on s'ha llegit el manifest del 25N.
Les manifestants han encapçalat la marxa amb una pancarta en la qual es llegia 'Teixim resistències. Lliures, vius i rebels contra els violències masclistes, racistes i colonials'.
Altres lemes que s'han sentit durant la marxa eren 'Disculpin les molèsties, ens estan assassinant', 'El meu cos, la meva vida, la meva forma de cardar no s'agenolla davant del sistema patriarcal', 'Fora rosaris dels nostres ovaris' i 'Patriarcat i capital, aliança criminal.
En el marc de la manifestació també s'han cantat proclames a favor dels drets d'altres col·lectius i temes d'actualitat, com per exemple 'Cap persona és il·legal' o 'Ni guerra que ens destrueixi, ni pau que ens oprimeixi', 'Que no, que no, que no, que Israel no és un país, és una ocupació', 'Caurà, caurà, l'Estat d'Israel' i 'L'únic terrorista, l'estat capitalista'.
NOVEMBRE FEMINISTA
En declaracions als periodistes, la membre de Novembre Feminista Rozina Bertran ha remarcat que les violències masclistes "segueixen a l'ordre del dia" i ha demanat a les institucions una ajuda real i efectiva, en forma de finançament públic, per ajudar a les entitats en la lluita contra la violència masclista.
La jurista Marisa Fernández, també del col·lectiu, ha criticat la "justícia patriarcal i que Catalunya continua sent la comunitat autònoma que dona menys ordres de protecció", i considera que s'han de donar més recursos perquè les dones puguin identificar aquestes situacions com a violències masclistes.
MANIFEST
En la lectura del manifest, Bertran ha insistit que no permetran que el masclisme, racisme, violència patriarcal i el capacitisme marquin les vides de les persones, i ha recordat a les dones "que no estan avui perquè han estat assassinades".
Les organitzadores han exigit "responsabilitats clares a administracions, universitats, serveis socials, cossos policials i sistemes judicials" i han reclamat un reconeixement i abordatge de totes les violències, així com protecció i recursos reals per a les víctimes.
"Ens plantem davant de l'auge de la dreta i l'extrema dreta, que promou discursos d'odi, qüestiona el consentiment, ataca els drets sexuals i reproductius, i ens vol fer retrocedir en l'àmbit domèstic i submís", han subratllat.