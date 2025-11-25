25N.- Moviment Feminista de Barcelona alerta de "l'absoluta impunitat" dels agressors

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora 8M Moviment Feminista de Barcelona ha alertat de "l'absoluta impunitat" dels agressors durant aquest últim any, en el qual ha assegurat que aquests negocien sentències, redueixen penes i banalitzen violències cap a dones i nenes, en les seves paraules.
Així ho han expressat diverses integrants de la Coordinadora durant una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona pel 25N, Dia Internacional per a Eliminació de la Violència contra les Dones, en la qual han llegit els noms de totes les dones, nens i nenes assassinats a Espanya des del 25 de novembre de 2024.
"Especialment durant aquest últim any, s'han anat multiplicant les situacions d'absoluta impunitat per als agressors, que negocien sentències, redueixen penes i banalitzen violències cap a dones i nenes", han explicat durant la lectura del manifest, signat per 24 entitats feministes.
Han reivindicat la "resistència i dignitat de dones que diuen prou" i han criticat els falsos espais feministes que fan el treball del patriarcat promocionant la legalització de l'explotació sexual, textualment.
La Coordinadora ha recordat que cada dia a Espanya 14 violacions i 58 delictes contra la llibertat sexual són denunciades: "No obstant això, sabem que la xifra és molt més alta", han lamentat.