El 2,58% dels electors de la Cambra de Barcelona voten en línia fins dimarts

A Terrassa hi participa el 3,63% i a Manresa (Barcelona) el 2,3%



BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El 2,58% dels electors de la Cambra de Barcelona han votat en línia des de divendres fins aquest dimarts en les eleccions de l'entitat, que finalitzaran aquest dimecres amb les votacions presencials als col·legis electorals.

Segons un comunicat del Govern, han exercit el dret a vot 12.666 persones, del total de 491.052 que estan censades perquè exerceixen activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres i tenen el domicili a Barcelona.

La cambra que ha registrat un percentatge de participació més alt fins ara és la de Terrassa (Barcelona), amb el 3,63% de participació i 1.489 vots dels 40.978 censats.

A la Cambra de Manresa (Barcelona) hi ha hagut una participació del 2,3%: han votat 357 persones del total de 15.497 que ho poden fer.

El Govern ha detallat que un elector pot tenir dret a vot a més d'un epígraf --categories per activitat econòmica-- i que no tindran les dades totals fins que no s'obri l'urna electrònica i es faci el recompte.

VOTACIONS FINS DIMECRES

Aquest dimecres, a Barcelona hi haurà un total d'11 col·legis electorals i a Terrassa i Manresa hi haurà un únic col·legi per a cada cambra: estaran oberts des de les 10.00 fins a les 17.00 hores.

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, comunicarà els resultats després del tancament dels col·legis i el recompte per part de la mesa electrònica constituïda per cinc membres de la Junta Electoral Central (JEC).