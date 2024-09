El 24è Congrés Asnala reunirà 400 experts en dret laboral a Lleida del 24 al 26 d'octubre

LLEIDA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El 24è Congrés Asnala preveu aplegar 400 experts en dret laboral a Lleida del 24 al 26 d'octubre, informa l'Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala) en un comunicat d'aquest divendres.

Abordaran els efectes que l'extinció del contracte de treball per incapacitat permanent ja no sigui automàtica, a més de l'impacte de les decisions del Comitè Europeu de Drets Socials (CEDS) quant a l'acomiadament improcedent.

La presidenta d'Asnala, Ana Gómez, ha assegurat que totes dues són "qüestions que estan redefinint el panorama laboral" i ha optat per aprofundir-hi des d'un enfocament pràctic i multidisciplinari.

Entre d'altres, la trobada comptarà amb la presència de la magistrada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), María Lourdes Arastey Sahún, i del president de la sala IV del Tribunal Suprem, Antonio Sempere.

També hi intervindran "altres especialistes de renom", com acadèmics i inspectors de Treball, els qui participaran en debats sobre la discriminació per edat en l'àmbit laboral o les actuacions inspectores en matèria de prevenció de riscos laborals, entre d'altres.