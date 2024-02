24 dissenyadors participaran en la 33a edició del 080 Barcelona Fashion a l'abril

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

24 dissenyadors i marques de moda presentaran les seves noves col·leccions durant la 33a edició de la desfilada 080 Barcelona Fashion, que se celebrarà del 9 al 12 d'abril al Recinte Modernista de Sant Pau a Barcelona, segons un comunicat de la Generalitat d'aquest dijous.

El cartell inclou les firmes 404 Studio; Avec Amour; Bielo; Compte Spain; Custo Barcelona; Dominnico; Eñaut; Escorpion; Free Form Style; Ga Gó Ó Studio; Guillermo Justicia; Habey Club; Hoss Intropia; Jnorig; Larhha; Lebor Gabala; Lola Casademunt By Maite; Martin Across; Menchen Tomas; Simorra; Sita Murt; The Label Edition, Txell Miras i Velásquez.

La 080 és una plataforma de moda que impulsa la Conselleria d'Empresa i Treball mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (Ccam) de la Generalitat que vol impulsar la transformació del sector de la moda amb la innovació tecnològica.