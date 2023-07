23J.- Vehí (CUP) diu que el PSOE és "de dretes" si vol pujar l'edat de jubilació

Només recolzaran investir Pedro Sánchez si recolza un referèndum



GIRONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha assegurat que la ministra d'Hisenda i Funció Pública i candidata del PSOE al Congrés per Sevilla, María Jesús Montero, està aplicant "una mesura de dretes" si ha pensat a pujar l'edat de jubilació als 70 anys.

"Les polítiques neoliberals, les polítiques que trenquen les vides de la gent, abonen el camí a l'extrema dreta", ha afegit en un acte aquest dissabte a Ripoll (Girona) al costat del regidor d'Alternativa per Ripoll-CUP Dani Vilaseca.

Li sembla bé la proposta de la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, de reduir la jornada laboral però, si la seva aposta és governar amb el PSOE i aquest vol pujar la jubilació, "el que està fent Sumar és explicar propostes que són paper mullat".

RIPOLL

Vehí ha assegurat que Aliança Catalana, el partit de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, s'assembla a Vox i "està fent el mateix que fan les dretes i les extremes dretes a tot el món".

Ha dit que a l'Ajuntament, el Parlament i la Moncloa, la CUP vol ser un "dic de contenció per a l'extrema dreta" i que només recolzaran una possible investidura de Pedro Sánchez si accepta un referèndum per a Catalunya.

VILASECA

Vilaseca ha assegurat que si ERC i Junts poden arribar a un acord en el Consell Comarcal dels Ripollès, també ho poden fer a l'alcaldia de Ripoll per treure Orriols del govern.

"Ens posarem a disposició on faci falta per arribar a un acord definitiu, ja sigui des del govern o sigui des de l'oposició, és igual, perquè el que convé a Ripoll és una majoria estable que faci fora a l'extrema dreta", ha afegit.