23J.- Sumar-En Comú i CUP defensen regular lloguers i PDeCAT diu que això redueix l'oferta

Nogueras (Junts) retreu a Rufián que "una llei espanyola mai blindarà el català a les escoles"



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Els candidats per Barcelona al Congrés de Sumar-En Comú Podem i de la CUP, Aina Vidal i Albert Botran, han defensat la regulació dels lloguers per facilitar l'accés a l'habitatge, mentre que el cap de llista del PDeCAT, Roger Muntañola, ha assegurat que aquesta mesura redueix l'oferta.

Així s'han pronunciat en el debat electoral de Tv3 i Catalunya Ràdio, en què Vidal ha celebrat que estigui aprovada "la primera llei de la democràcia d'habitatge".

"Ha arribat tard. Podria ser més ambiciosa i volem arribar més enllà: regular lloguers, limitar pisos turístics, invertir en habitatge públic, tenir un Ministeri d'Habitatge", ha afegit Vidal.

Montañola li ha recordat que els recursos econòmics no són infinits i ha criticat el model de "papà Estat" protector, i ha preguntat on queda el mèrit i l'esforç per als joves.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, ha afirmat que, amb la Llei d'Habitatge, Catalunya "no té ni pisos ni recursos ni competències".

DEFENSA DEL CATALÀ

Nogueras ha assegurat que el balanç de la legislatura és dolent per als catalans perquè s'ha retrocedit en autogovern i en inversió, no s'ha defensat el català i "s'han carregat" l'escola catalana, segons ella.

"Una llei espanyola mai blindarà el català a l'escola", ha retret Nogueras al candidat d'ERC, Gabriel Rufián.

Sobre el català, el cap de llista del PP, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que el seu partit "no farà mai res en contra de la llengua catalana ni de Catalunya", però ha defensat que els pares puguin escollir en quina llengua volen escolaritzar els seus fills.

El candidat de la CUP, Albert Botran, s'ha referit a la situació "crítica" del català --que ha estès a la Comunitat Valenciana i Balears-- i ha lamentat que a Catalunya s'ha descuidat la immersió.

El cap de llista del PSC, Meritxell Batet, ha defensat les polítiques de "creixement econòmic" que ha dut a terme el Govern espanyol, mentre que Rufián ha criticat que l'Executiu es plantegi portar la llei catalana de la sequera al Tribunal Constitucional (TC).

SALUT MENTAL

Quant a la salut mental, Botran ha dit que la renda bàsica universal seria una política que podria contribuir a millorar-la, i ha lamentat que el PSC s'hagi "volgut carregar" el pla pilot que van negociar CUP i ERC.

El candidat de Vox, Juan José Aizcorbe, ha assenyalat com a possible causa dels trastorns de salut mental els canvis en els valors de la societat, que deixen "fora de joc" la vida en família.