23J.- Sánchez i Feijóo arriben al debat amb els seus caps de gabinet

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, han arribat entre les 20.45 i les 21 amb els caps de gabinet respectius als estudis d'Atresmedia, a San Sebastián de los Reyes (Madrid), per participar en el setè debat electoral 'cara a cara' de la democràcia.

Segons es va sortejar, Feijóo havia de ser el primer a arribar a les instal·lacions d'Atresmedia i un quart d'hora després era el torn del candidat del PSOE, que també ha arribat amb cotxe, en una caravana de mitja dotzena de cotxes i diverses motos.

Durant el debat, els candidats a la Presidència del Govern només podran estar acompanyats d'un assessor en el plató en les dues pauses publicitàries, i Sánchez ha triat el seu director de Gabinet a la Moncloa, Óscar López, que també és candidat al Congrés per Madrid.

Amb vestit blau i corbata color va venir, Sánchez s'ha baixat del cotxe i ha saludat als responsables del grup Atresmedia. En el mateix cotxe viatjava López, amb una cartera de papers. Segons ha dit a l'entrada, arriba "amb moltes guanyes de debatre".

A la sala habilitada per a l'equip del president del Govern també es comptava amb la ministra i sotssecretària general del PSOE, María Jesús Montero; el secretari d'Organització del partit, Santos Cerdán; el secretari d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès, Ion Antolín, cap de premsa del PSOE; i Ana Peral Manzano, del gabinet de la Moncloa.

El president serà l'encarregat d'obrir el cara a cara, mentre que al líder del Partit Popular li ha tocat tancar el debat, que està codirigit per Santiago González i César González Antón.

FEIJÓO

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arribat poc després de tres quarts de nou de la nit, amb vestit blau i corbata del mateix color, s'ha baixat del cotxe i ha saludat els responsable del grup Atresmedia.

Per a assesorar-lo en el plató en les dues pauses publicitàries, Feijóo ha escollit la seva cap de gabinet, que també és candidata al Congrés en la llista per Madrid, Marta Varela.

A la sala habilitada per a l'equip del president del PP també hi ha la coordinadora de Projecció i Imatge, Mar Sánchez; el director de Coordinació parlamentària, Álvaro Pérez López, el responsable de Continguts del PP, Marcos Gómez, i Esteban González Pons, així com el cap de premsa del partit, Luis de la Mata, segons ha informat el PP.

