23J.- Sánchez diu que Feijóo cedeix al masclisme de Vox i Feijóo li retreu el 'sí es sí'

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retret al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que passarà a la història per la llei del 'només sí és sí' i aquest li ha retret que claudiqui davant el masclisme de Vox.

"Vostè no ha tingut ni el valor de presentar-se al Congrés i votar a favor de la reforma de la llei del només sí és sí, la senyora Montero segueix en el Govern. És una mala llei, és un pèssim govern i vostè, que està molt preocupat per passar a la història, vostè passarà a la història com el president del Govern que va signar en el BOE la llei del 'només sí és sí", ha subratllat Feijóo, aquest dilluns en el cara a cara celebrat a Atresmedia.

Per la seva banda, Sánchez ha retret a Feijóo que el PP està pactant amb "un partit masclista" que no condemna la violència masclista.

"Una declaració masclista i homòfoba no és un error, això és una altra cosa, perquè en aquest país assassinen masclistes a dones. I vostès estan pactant amb un partit masclista, que no condemna la violència masclista, i això té conseqüències", ha advertit Sánchez.