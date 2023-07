Sánchez es dirigeix als descontents amb els pactes PP-Vox, "el túnel del temps"

Demana el vot d'una àmplia majoria d'espanyols que "potser no hagin votat abans al PSOE"



MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol i candidat del PSOE a les eleccions generals, Pedro Sánchez, ha arrencat la campanya electoral dirigint-se als descontents amb els acords entre PP i Vox en comunitats i ajuntaments, davant la possibilitat que puguin governar junts Espanya.

Així, ha alertat sobre la reculada que al seu judici suposaria un executiu de les dues forces de la dreta, en assenyalar que els seus líders, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, "són el túnel del temps".

Unes hores abans de l'inici oficial de la campanya, ha demanat la confiança d'una àmplia majoria d'espanyols --"potser molts d'ells que no hagin votat al Partit Socialista mai"-- però que no els agradi "un pèl" els pactes entre Feijóo i Abascal que s'han vist en comunitats i ajuntaments en les últimes setmanes; que ha tornat a qualificar de "tráiler de pel·lícula tenebrosa".

En aquest sentit ha dit que els últims 20 dies, a causa d'aquests acords, s'ha produït una reculada al debat públic de 10 anys en drets dels treballadors, de 20 anys en drets LGTBI, de 40 anys respecte als drets de les dones i de 80 anys en "censura a la cultura".

ELS VOTANTS DE PP I VOX, "MOLT MILLOR QUE ELS SEUS DIRIGENTS"

El líder del PSOE ha llançat aquest missatge en l'acte d'arrencada de campanya electoral en el Pavelló de Convencions de la Casa de Campo a Madrid, davant un auditori ple de 1.400 persones, segons fonts del PSOE, que indiquen que hi ha 300 assistents més que han seguit les intervencions des de l'exterior a través de pantalles.

"Demano la confiança majoritària el proper 23 de juliol, perquè Espanya continuï avançant quatre anys més i no retrocedim ni un pas en drets, en llibertats, ni es freni el creixement", ha dit.

Durant la seva intervenció, Sánchez també ha criticat que mitjançant aquests pactes, les forces de la dreta hagin posat al capdavant d'institucions persones "antivacunes", que neguen la violència de gènere o el canvi climàtic, quan Espanya és un país avançat en el reconeixement d'aquests problemes socials, segons ell. En aquest sentit ha assenyalat que els votants de PP i Vox "són molt millor que els seus dirigents".

OBJECTIU, MOBILITZAR ELS SEUS VOTANTS

En aquest sentit, fonts de la direcció del PSOE assenyalen que existeix un votant de centre o centre dreta, que se situa en el 5 ó el 5,5 en una escala ideològica, que està molest amb els acords de PP i Vox, de la mateixa manera que al votant socialista més centrat li incomoden els pactes amb Bildu, afirmen.

En tot cas constaten que el seu objectiu no és aconseguir vots procedents del PP sinó mobilitzar el seu electorat, que no ha anat a les urnes en les últimes cites. "Si aconseguim que els nostres vagin a votar, guanyem".

A més, quant al nivell de mobilització del seu electorat, diuen que pot aparèixer baix en les enquestes però que detecten que estan mobilitzant molt vot que triarà per primera vegada una papereta d'esquerres i que, per tant, no queda reflectit en els sondejos.