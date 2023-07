Sánchez demana el vot perquè Feijóo i Abascal no portin a un "túnel del temps tenebrós"

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ha acabat el 'cara a cara' demanant el vot per evitar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de Vox, Santiago Abascal, fiquin Espanya en "un túnel del temps tenebrós".

En el seu 'minut d'or', ha subratllat que el PP no acabarà amb ETA, perquè la banda terrorista ja va ser derrotada el 2011, però sí "pot acabar amb les pujades del salari mínim interprofessional i la revaloració de les pensions, pot acabar amb una reforma laboral que està creant molta ocupació i de major qualitat i amb una política econòmica que està creant riquesa i creant ocupació".

Al seu judici, l'arribada del PP també pot "acabar amb polítiques d'igualtat de gènere i de protecció a col·lectius LGTBI, amb lleis tan importants com la llei d'eutanàsia o de mort digna, i pot acabar amb una Espanya moderna, europea, que està sent admirada en el conjunt del món".

"El 23 de juliol no ens estem jugant l'alternança com ha passat en altres eleccions, ens estem jugant per primera vegada si Espanya continua avançant com ha fet durant aquests últims 40 anys o ens fica el senyor Abascal i el senyor Feijóo en un túnel del temps tenebrós on vagi vostè a saber on acaba", ha advertit, demanant que es voti al PSOE "amb esperança".