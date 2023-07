Sánchez acusa el PP de pactar amb Bildu a Vitòria i demana un últim esforç de mobilització per guanyar diumenge

Vaticina que el PSOE quedarà primer, Sumar tercer i reclama suport: "Queden uns metres per l'sprint final"



GETAFE, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i candidat del PSOE a les eleccions generals del diumenge, Pedro Sánchez, ha acusat aquest divendres al PP de pactar amb Bildu a l'ajuntament de Vitòria i ha demanat un últim esforç de mobilització als seus militants per guanyar el 23J. "Queden uns metres per l'sprint final", ha assenyalat

A l'acte de tancament de campanya a Getafe (Madrid) davant 4.500 persones, entre els assistents i els que s'han quedat fora per excés d'aforament, Sánchez ha fet l'última crida a acudir a les urnes per reeditar l'Executiu progressista i evitar que governi la dreta.

Durant la seva intervenció també ha llançat una acusació al partit d'Alberto Núñez Feijóo. "El PP ha pactat amb Bildu, a veure si obre els telenotícies de les cadenes privades i les portades dels periòdics", ha llançat.

D'aquesta manera es feia ressò del que ha passat aquest divendres a l'ajuntament de Vitòria on s'ha dut a terme el repartiment de les presidències de les comissions municipals, un òrgan que acostuma a quedar en mans dels partits de l'oposició i que només estableix l'ordre dels debats i els torns d'intervenció d'algunes iniciatives com les preguntes que l'oposició formula al Govern municipal.

Després que Bildu i el PP s'hagin fet amb les presidències de les comissions, el PNB ha denunciat que ambdues formacions havien acordat el repartiment. No obstant això, els 'populars' han renunciat a elles i han acusat de tergiversació el PNB" i el PSE, que han intentat visualitzar quelcom que no és cert, segons han indicat.

A més, el PP de Vitòria ha recordat que amb els seus vots han impedit que governi EH Bildu a l'ajuntament de la capital d'Euskadi.

QUE OBRI ELS TELENOTÍCIES I LES PORTADES

No obstant això, Sánchez ha assenyalat que s'ha produït un pacte entre ambdues formacions i ha demanat que els mitjans de comunicació es facin ressò d'això. "Porten 5 anys, 5 anys parlant dels pactes del Partit Socialista", s'ha queixat.

En tot cas, ha tornat a defensar els acords que ha dut a terme al llarg de la legislatura i reiterat que busca vots "fins a sota les pedres" per treure endavant avanços socials com la reforma laboral, la llei d'eutanàsia o la de Memòria Democràtica.

A continuació, ha recriminat al PP que ells el que fan és "comprar el vot de dos trànsfugues" d'Unión del Pueblo Navarro per "rebentar" una reforma laboral bona per als treballadors. D'aquesta manera es referia als diputats de la formació navarresa, Sergio Sayas i Carlos García Adanero que van votar en contra d'aquesta llei saltant-se el criteri que havia fixat el seu partit.

PSOE PRIMER I SUMAR TERCER

En un míting en el que també han intervingut la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i número dos en la llista al Congrés per Madrid, Teresa Ribera i el secretari general dels socialistes madrilenys, Juan Lobato, s'ha mostrat convençut que guanyaran les eleccions, que el PSOE quedarà primer i Sumar tercer, per davant de Vox.

"El Partit Socialista serà la primera força política, el partit de Yolanda Díaz serà la tercera força política i hi hauran quatre anys de govern progressista a Espanya. Hem de guanyar, tenim aquest deure perquè ens juguem molt".

En aquesta línia, ha demanat un últim esforç als seus i ha tret pit en assenyalar que han dut a terme la millor campanya. "Vam caure i ens aixequem i creuem totes les metes volants i pugem tots els ports inimaginables i ens queden uns metres per arribar a l'sprint final", ha traslladat.

Així mateix s'ha mostrat convençut que aconseguiran guanyar les eleccions i ha demanat empènyer "fins a l'última pedalada, fins a l'últim sospir, fins a l'últim vot, anem a guanyar les eleccions i les anem a guanyar rotundament", ha afegit.

EL VOT DE DONES I JOVES

A més ha insistit a demanar el vot de la dones i els joves, als que ha dit que ha complert els seus compromisos, doncs fa quatre anys es va presentar a les eleccions amb la promesa d'aprovar la primera llei de canvi climàtic i ho ha fet. Ara demana la seva confiança per convertir Espanya en una referència europea i mundial en la transició ecològica.

Sánchez els ha advertit que s'estan jugant el futur del país i per tant el seu propi. "Cal votar el 23 de juliol i cal apostar-ho tot".

En aquest punt ha aprofitat per llançar un dard al candidat de Vox, Santiago Abascal, al que acusa de negar el canvi climàtic i de col·locar en llocs de responsabilitat a antivacunes. "Senyor Abascal, la terra és rodona, l'home va arribar a la Lluna i les vacunes contra el Covid funcionen", ha etzibat.

També s'ha dirigit les dones per dir-les que abans de les passades eleccions va dir que anava a aprovar més avanços en la protecció de les dones. Així, ha defensat l'increment pressupostari del pacte contra la violència de gènere, la llei de l'avortament, la pujada del SMI, que ha beneficiat a un 60% de dones i la revaloració de les pensions. "Demano el vot de les dones perquè no es pot governar un país amb el 50% de la seva població en contra", ha exclamat.

En la mateixa línia ha retret a la dreta que faci la distinció entre Sánchez o Espanya i plantegi l'elecció en aquests termes. "A mi m'agrada Espanya, nosaltres som Espanya", ha indicat.